وفاة المراسلة الحربية الشهيرة نيليانا تيرسيني.. والصحف الإيطالية تبرز رسالتها لمصر

توفيت الصحفية والمراسلة الحربية الإيطالية الشهيرة نيليانا تيرسيني عن عمر يناهز 81 عاما التي عرفت بحبها الشديد لمصر، وتركت رسالة مليئة بالحنين.

وكتبت الصحفية الإيطالية الشهيرة، التي غطت بشغف الحروب والتغيرات العالمية - في آخر رسالة لها على صفحتها على فيسبوك يوم 12 يوليو - "أنا ذاهبة إلى روما، ربما للمرة الأخيرة، لا أعرف إن كنت سأستطيع العيش بدون القاهرة، وخاصة بدون النيل".

وأبرزت الصحف الإيطالية الشهيرة رسالتها الأخيرة واصفة بأن منشورها كأنه وداع لمصر، التي رحبت بها، وأثرت في حياتها تأثيرا بالغا.

ولاقت كلماتها، التي نشرتها عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلا كبيرا من متابعيها، وبعد إعلان وفاتها، صار ذلك المنشور بمثابة فضاء افتراضي بدأ فيه الزملاء والمعارف والقراء بتقديم تعازيهم.

ولدت نيليانا تيرسيني في روما عام 1945، وتركت وراءها مسيرة مهنية حافلة بالتغطية الميدانية، لأحداث دولية مهمة مثل الشرق الأوسط وروسيا، وألمانيا، وشمال إفريقيا.

كما قامت نيليانا تيرسيني بتغطية أحداثا تاريخية مهمة، من بينها حرب الخليج الأولى، والانتفاضة الفلسطينية الأولى، وعودة ياسر عرفات، وحصدت العديد من الجوائز.

وفي سياق متصل، نعت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيطالية الرسمية "راي" وفاة الصحفية والمراسلة الحربية نيليانا تيرسيني في روما، التي انضمت إليها، وترأست مكتب مراسليها في القاهرة حيث غطت من خلاله أخبار شمال إفريقيا والدول العربية في الشرق الأوسط.