أمير هشام: الزمالك لم يتحرك رسميًا لحل أزمة نداي.. والرخصة الإفريقية في خطر

كشف الإعلامي أمير هشام أن نادي الزمالك لم يتخذ حتى الآن أي خطوة رسمية لحل أزمة مستحقات لاعبه السابق السنغالي إبراهيما نداي، رغم ارتباط الملف بالحصول على الرخصة الإفريقية، مؤكدًا أن اللاعب يتمسك بالحصول على كامل مستحقاته المالية الصادر بها حكم نهائي من المحكمة الرياضية الدولية.

أزمة إبراهيم نداي

وأوضح أمير هشام أن أحد مسؤولي الزمالك تواصل مع نداي بشكل ودي لاستطلاع موقفه، إلا أن اللاعب طلب مخاطبته رسميًا إذا كانت هناك رغبة حقيقية في إنهاء الأزمة، مشددًا خلال هذا التواصل على أنه لن يتنازل عن أي جزء من مستحقاته، وأنه يطالب بالحصول على كامل المبلغ المستحق له.

وأضاف أن الزمالك لم يرسل حتى الآن أي مخاطبات رسمية إلى اللاعب، وأن التواصل اقتصر على اتصال شفهي فقط، لافتًا إلى أن قيمة مستحقات إبراهيما نداي تبلغ مليونًا و770 ألف دولار، إلى جانب 450 ألف جنيه مصري، وهو ما يجعل الملف أحد أبرز العقبات التي تواجه النادي في طريق الحصول على الرخصة الإفريقية.