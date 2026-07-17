الأمن الروسي: محاولات أوكرانية للحصول على قطع غيار روسية لطائراتها

كشف الأمن الفيدرالي الروسي عن محاولات ممنهجة من القوات الجوية الأوكرانية للحصول على قطع غيار لطائراتها ومروحياتها روسية الصنع، عبر عمليات استخباراتية وصفقات مشبوهة.

وذكر بيان الأمن الفدرالي - في بيان أصدره اليوم /الجمعة/ - أن القوات الجوية الأوكرانية في ظل النقص الحاد في الموارد تسعى لتأمين قطع الغيار لمروحيات "مي" ومقاتلات "سو" و"ميج" روسية الصنع التي في حوزتها عبر شبكات استخبارية، وصفقات "مشبوهة" لشراء قطع الغيار اللازمة عبر جهات مختلفة.

وأضاف أن مواطنا روسيا حاول بيع قطع غيار لمروحيات وطائرات لشركة Motor Sich الأوكرانية، وحكم عليه بالسجن 13 عاما بعد إدانته بالخيانة العظمى.