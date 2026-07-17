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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"صحة شمال سيناء": إجراء 154 عملية جراحية بمستشفيات العريش والشيخ زويد ونخل للقضاء على قوائم الانتظار

"صحة شمال سيناء": إجراء 154 عملية جراحية بمستشفيات العريش والشيخ زويد ونخل للقضاء على قوائم الانتظار
"صحة شمال سيناء": إجراء 154 عملية جراحية بمستشفيات العريش والشيخ زويد ونخل للقضاء على قوائم الانتظار
أ ش أ

أكد وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء الدكتور عمرو عادل عبد العال؛ الانتهاء من إجراء 130 عملية متنوعة بمستشفى العريش العام و17 عملية بمستشفي الشيخ زويد، و7 عمليات بمستشفى نخل خلال إسبوع ضمن خطة القضاء على قوائم الانتظار بالمحافظة .

وأوضح وكيل الوزارة - وفق بيان اليوم /الجمعة/ - أن هذه العمليات تنوعت ما بين مناظير جراحية ومناظير مسالك وجراحات الأوعية الدموية وجراحات المفاصل وجراحات العظام وجراحات الأورام وجراحات النساء والتوليد والقسطرة القلبية..مشيرا إلي أنه تم تفعيل خدمات جديدة في جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بمستشفى العريش العام بدءا من شهر أغسطس القادم في حدث جديد لأهالي المحافظة.

وأشار وكيل الوزارة إلى إستمرار تنفيذ الخطة الموضوعة من قبل مديرية الشؤون الصحية للقضاء على قوائم الانتظار ولتوفير الخدمات الصحية المتميزة لأهالينا بشمال سيناء مشددا علي ان صحة المواطن أولوية أولي ضمن خطة عمل مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء.

ووجه الدكتور عبد العال، الشكر لكل من الدكتورة مني يوسف حرب مدير الطب العلاجي والدكتور حسام ابو القاسم مدير مستشفى العريش العام والدكتور محمد حسن مدير مستشفى الشيخ زويد والدكتور عمرو فرج نائب مدير مستشفى نخل ولفريق الأطباء وهيئة التمريض، والفنيين والخدمات المعاونة، وجميع فريق العمل المشارك في هذا العمل، على الجهود المبذولة لخدمة المرضى.

وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء الدكتور عمرو عادل عبد العال مستشفى العريش العام مستشفي الشيخ زويد جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بمستشفى العريش العام

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