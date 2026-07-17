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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شركة الصناعات الجوية الكورية الجنوبية تسلم إندونيسيا 6 طائرات تدريب متقدمة من طراز "تي-50 آي"

شركة الصناعات الجوية الكورية الجنوبية تسلم إندونيسيا 6 طائرات تدريب متقدمة من طراز "تي-50 آي"
شركة الصناعات الجوية الكورية الجنوبية تسلم إندونيسيا 6 طائرات تدريب متقدمة من طراز "تي-50 آي"
أ ش أ

 أعلنت شركة الصناعات الجوية الكورية الجنوبية (KAI)، المتخصصة في الصناعات الدفاعية، استكمال تسليم ست طائرات تدريب متقدمة إضافية من طراز "تي-50 آي" (T-50i) إلى القوات الجوية الإندونيسية، في إطار عقد أُبرم بين الجانبين عام 2021.

وأوضحت الشركة - وفق بيان أذاعته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، اليوم /الجمعة/ - أن عمليات التسليم بدأت في فبراير الماضي، مشيرة إلى أن الصفقة الجديدة رفعت إجمالي عدد طائرات "تي-50 آي" التي تسلمتها إندونيسيا إلى 22 طائرة، بعدما كانت قد تعاقدت في عام 2011 على شراء 16 طائرة من الطراز نفسه.

وتعد إندونيسيا أول عميل أجنبي يحصل على طائرة "تي-50 آي"، وهي النسخة التصديرية من أول طائرة تدريب نفاثة أسرع من الصوت مطورة محليًا في كوريا الجنوبية.

وذكرت الشركة أن إجمالي الطائرات الكورية الجنوبية التي حصلت عليها إندونيسيا بلغ 42 طائرة، من بينها 20 طائرة تدريب من طراز "كيه تي-1" (KT-1).

يأتي التسليم في إطار تنامي التعاون الدفاعي بين سيئول وجاكرتا، إذ تشارك إندونيسيا أيضًا في مشروع التطوير المشترك للمقاتلة الكورية الجنوبية "كيه إف-21" (KF-21)، الذي يعد أحد أبرز برامج الصناعات الجوية والدفاعية في كوريا الجنوبية.

شركة الصناعات الجوية الكورية الجنوبية KAI الصناعات الدفاعية طائرات تدريب متقدمة إضافية من طراز تي 50 آي T 50i القوات الجوية الإندونيسية

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