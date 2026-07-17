باب المندب.. الممر المائي الضيق المهدد بالإغلاق مع استمرار الحرب الإيرانية الأمريكية

طالبت طهران، المتمردين الحوثيين في اليمن بالاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب، إذا قامت الولايات المتحدة بضرب البنية التحتية للطاقة الإيرانية - وهو تحذير يأتي في الوقت الذي تصاعدت فيه الأعمال العدائية في الخليج، ما أدى إلى انخفاض حركة الشحن التجاري عبر ممر هرمز المائي إلى حد كبير مرة أخرى.



وفي حالة حدوث هذا الأمر وتعطل بوابة البحر الأحمر قد يؤدي إلى تفاقم حاد لما هو بالفعل أسوأ اضطراب في إمدادات الطاقة في التاريخ.

لماذا يُعد هذا الممر المائي الضيق مهمًا؟

الهجوم على بوابة البحر الأحمر لن يترك سوى طريق واحد بين آسيا وأوروبا: طريق الالتفاف حول أفريقيا.

وفقا لوكالة رويترز، أنه إذا ما تمّ تنفيذ هذه الإشارة، فستفتح جبهة ثانية في حربٍ عطّلت بالفعل نحو خُمس شحنات النفط العالمية، ورفعت سعر خام برنت إلى حوالي 85 دولارًا للبرميل، بزيادة تقارب 12% هذا الأسبوع.

كما ستجرّ هذه الإشارة الحوثيين مباشرةً إلى المواجهة الأمريكية الإيرانية، وتجعل اثنين من أهمّ الممرات البحرية الحيوية في العالم محظورين على التجارة العالمية في آنٍ واحد.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراراً بضرب محطات توليد الطاقة والجسور ومحطات تحلية المياه الإيرانية ما لم توقف طهران هجماتها على الملاحة في مضيق هرمز.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، حذر متحدث باسم القيادة العسكرية المركزية الإيرانية يوم الخميس من أنه إذا استهدفت الولايات المتحدة البنية التحتية الإيرانية، فإن "كل ما بقي سليماً حتى الآن بفضل صمود إيران سيُدمر تماماً، أي جميع البنية التحتية في المنطقة".

وأصدر الحرس الثوري الإسلامي الإيراني تحذيراً مماثلاً عبر وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) مفاده أنه قد يستهدف "جميع ممرات التصدير الأخرى التي تفيد الولايات المتحدة وحلفائها"، مضيفاً: "إما أن يتم تقاسم صادرات الطاقة الإقليمية من قبل الجميع، أو يتم حرمان الجميع منها".



بوابة ضيقة

يعكس اسم المضيق نفسه - باب المندب، أي "بوابة الدموع" - صعوبة الملاحة فيه، ويبلغ عرضه 32 كيلومترًا، ويفصل شبه الجزيرة العربية عن القرن الأفريقي، ويربط البحر الأحمر بخليج عدن، ومن خلاله بالمحيط الهندي. وينقسم المضيق إلى قناتين بفعل جزيرة بريم البركانية: قناة غربية بعرض 26 كيلومترًا، وقناة شرقية بعرض 3 كيلومترات، وذلك وفقًا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا.

يُعدّ هذا الممر البحري من أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن حوالي 12% من التجارة العالمية تمر عبره، ومعظمها يتجه إلى قناة السويس وأوروبا.

قبل التصعيد الحالي، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن النفط الخام وسوائل البترول التي تمر عبر المضيق ارتفعت من 5.7 مليون برميل يوميًا في عام 2020 إلى 9.3 مليون برميل في عام 2023.

انخفض هذا الرقم إلى 4.1 مليون برميل يومياً في عام 2024 حيث أجبرت هجمات الحوثيين السفن على تغيير مسارها حول أفريقيا، وظل قريباً من هذا المستوى خلال الربع الأول من عام 2025.

كيف أدى إغلاق هرمز إلى زيادة المخاطر؟

أدت الحرب التي اندلعت في أواخر فبراير إلى تغيير الحسابات بشكل حاد، فمع قيام إيران بإغلاق مضيق هرمز - وهو الممر المائي الحيوي الذي كان يمر عبره حوالي 20 مليون برميل من النفط يومياً في عام 2025، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية - سارع مصدرو الخليج إلى البحث عن طرق بديلة للوصول إلى البحر.

كانت المملكة العربية السعودية الأقدر على التكيف، فبحسب مجلة فوربس، استعادت كامل طاقتها الإنتاجية عبر خط أنابيبها الممتد من الشرق إلى الغرب، والذي يربط حقولها النفطية الشرقية بميناء ينبع على البحر الأحمر، لتصل إلى طاقتها البالغة حوالي 7 ملايين برميل يومياً.

وجاء هذا الإعلان قبل أيام قليلة من التصعيد الأخير. ويغادر هذا النفط الآن ينبع، ويعبر البحر الأحمر، ثم يخرج عبر باب المندب متجهاً إلى الأسواق الآسيوية، بما فيها كوريا الجنوبية والصين.

وقال نعوم ريدان، الباحث البارز في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، لمجلة تايم :"لقد ازدادت أهمية باب المندب بشكل خاص في ظل ما يحدث في مضيق هرمز، إذ تمكنت المملكة العربية السعودية من إعادة توجيه بعض الكميات...".

تُشير الأرقام إلى هذا التحوّل، فقد ارتفعت تدفقات النفط الخام والمكثفات عبر باب المندب، والمقاسة ضمن فئة النفط الخام والمكثفات، من 3.7 مليون برميل يوميًا في الربع الأول من عام 2025 إلى 5.4 مليون برميل يوميًا في الربع الأول من عام 2026، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

كما استؤنفت حركة الغاز الطبيعي المسال، التي توقفت في الربع الثاني من عام 2025، لتصل إلى 2.9 مليار قدم مكعب يوميًا في الربع الأول من عام 2026.

خطة الحوثيين

استخدم الحوثيون المضيق كورقة ضغط من قبل. فمنذ نوفمبر 2023، هاجمت الجماعة أكثر من 100 سفينة تجارية بالصواريخ والطائرات المسيّرة في ممر البحر الأحمر، وأغرقت سفينتين وقتلت 4 بحارة، وفق ما ذكرت وكالة AP، وبرر الحوثيون الحملة بأنها تضامن مع الفلسطينيين، مستهدفين ما وصفوه بالسفن المرتبطة بإسرائيل.

وكان الأثر التجاري فورياً، بدأت شركات الحاويات بتسيير السفن حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا بدلاً من استخدام قناة السويس، ما أضاف نحو أسبوعين إلى رحلة آسيا-أوروبا. وخسرت مصر حوالي 6.3 مليار دولار من إيرادات رسوم عبور قناة السويس في 2024 — بانخفاض أكثر من 60% عن 2023 — وفقاً لمجلة "سايكلوپ" المتخصصة في السلع.

وقال محمد الفرح، عضو المكتب السياسي لأنصار الله الحركة الحوثية، إن إغلاق المضيقين معاً في نفس الوقت قد يرفع سعر النفط إلى 200 دولار للبرميل، وسيكون "صدمة مروعة"، على حد تعبيره في تصريحات نقلتها قناة "برس تي في" الإيرانية الحكومية.

وقال مصدر لرويترز إن الحوثيين نشروا بالفعل صواريخ وطائرات مسيّرة يمكنها استهداف السفن في البحر الأحمر وكانوا بانتظار الأوامر، مع وجود أعضاء من الحرس الثوري الإيراني متمركزين في اليمن ومن المتوقع أن يحددوا توقيت التحرك.

ماذا يعني الإغلاق المزدوج؟

إغلاق مضيقي هرمز وباب المندب معاً سيترك أمام الشحن التجاري خياراً واحداً أساسياً لنقل البضائع بين آسيا وأوروبا: الدوران الطويل حول رأس الرجاء الصالح.

وحجم هذا التحويل واضح بالفعل. وبحسب منصة "PortWatch" التابعة لصندوق النقد الدولي، والتي تتتبع حركة السفن عبر بيانات GPS، فقد تضاعفت حركة السفن التجارية حول الرأس أكثر من 3 أضعاف خلال 3 سنوات. وبين 1 مارس و24 أبريل من هذا العام، كان متوسط عبور 20 سفينة يومياً، مقابل 6 سفن في نفس الفترة من 2023، وفي المقابل انخفضت الحركة عبر باب المندب من 18 عبوراً يومياً إلى 5 خلال نفس الفترة.

وقال إيف جويو، خبير سلاسل الإمداد في شركة الاستشارات "إفيسو" الباريسية لوكالة فرانس برس، إن زمن النقل بين آسيا وأوروبا زاد بالفعل بنحو أسبوعين في المتوسط بسبب تحويل مسار البحر الأحمر، مع ارتفاع استهلاك الوقود بنسبة 30% إلى 50%، والحاجة إلى 10% إلى 20% سفن إضافية للحفاظ على نفس وتيرة الخدمة. وأظهر مؤشر "دروي" لأسعار شحن الحاويات ارتفاعاً بنسبة 14% على أساس سنوي في أبريل لسعر نقل حاوية قياسية بطول 40 قدماً.

وبالنسبة للهند ودول جنوب آسيا الأخرى، قد تتمثل التحديات الفورية في أسعار الوقود والسلع الاستهلاكية،فباب المندب يمر عبره النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال، إضافة إلى البضائع السائبة مثل الحبوب والصلب، وبضائع سفن الحاويات بما في ذلك الملابس والألعاب، كما قال ريدان لمجلة Time.

وقال الخبراء، وفقا لرويترز، إن إيران، بعد أن أثبتت قدرتها على تهديد مضيق هرمز، ترسل إشارة بأنها قادرة على تهديد البدائل أيضاً. "إيران مستعدة للمضي حتى النهاية... الرسالة هي أن ليس هرمز فقط، بل باب المندب أيضاً معرض للخطر".