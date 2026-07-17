مصرع شاب في مشاجرة ببلبيس .. وأمن الشرقية يكثف جهوده لضبط المتهم

لقي شاب مصرعه متأثرا بإصاباته التي أودت بحياته إثر وقوع مشاجرة بحي السوق بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية بينه وبين اخر فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم والسلاح المستخدم وجاري تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغ بوقوع مشاجرة بحي السوق بمدينة بلبيس، أسفرت عن إصابة شاب يدعى "شريف ع."، 33 عاما، بجرح نافذ أدى إلى خروج جزء من الأمعاء، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقله إلى مستشفى بلبيس المركزي في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصاباته.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزي، تمهيدا لنقله إلى مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب استكمال الإجراءات القانونية.