قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار.. وحالة الطقس اليوم الجمعة
اختيار الأكفاء ..تحرك برلماني عاجل لتغيير شروط مسابقات تعيين المعلمين
موجة لاهبة تضرب مصر.. خريطة المحافظات الأعلى حرارة وموعد الذروة
الأرصاد تحذر: أجواء اليوم شديدة الحرارة وأمواج البحر تتجاوز 2 متر
النفط الكويتي ينخفض بمقدار 3.64 دولار ليسجل 81.33 دولار للبرميل
دون تحديد موعد.. تأجيل اجتماع عسكري افتراضي بين لبنان وإسرائيل
محمد صلاح يُهدي البطل الأولمبي أحمد الجندي حذاءه الذي ارتداه في إحدى مباريات كأس العالم
صرف مرتبات يوليو 2026.. المواعيد والزيادات والفئات المستحقة
سعر الذهب اليوم الجمعة 17-7-2026.. هبوط عيار 21
بعد 24 ساعة من البحث ..العثور على جثمان شاب غرق بشاطئ العلمين
لليوم الرابع.. غلق الشواطئ المفتوحة في مرسى مطروح بسبب ارتفاع الأمواج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أورلاندو بايرتس ينفي مفاوضات الزمالك مع مدربه

أورلاندو بايرتس
أورلاندو بايرتس
ميرنا محمود

نفى نادي أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بشكل قاطع ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن وجود مفاوضات بين المدير الفني للفريق ونادي الزمالك لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وأكد النادي، في بيان رسمي، أن التقارير التي تحدثت عن دخول الزمالك في مفاوضات مع مدرب الفريق لا أساس لها من الصحة، واصفًا تلك الأنباء بأنها "أخبار كاذبة".

وشدد أورلاندو بايرتس على أن مدربه يرتبط بعقد مع النادي، ولا توجد أي اتصالات أو مفاوضات مع الزمالك أو أي نادٍ آخر بشأن رحيله في الوقت الحالي.

وكانت تقارير إعلامية قد زعمت وجود تحركات من جانب إدارة الزمالك للتعاقد مع مدرب أورلاندو بايرتس، إلا أن النادي الجنوب أفريقي حسم الجدل سريعًا بنفي هذه الأنباء، مؤكدًا استمرار الجهاز الفني في مهامه بشكل طبيعي استعدادًا للموسم الجديد.

نادي أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي الزمالك تدريب الزمالك مدرب اورلاندو بايرتس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء

زيادة أسعار الكهرباء رسميًا خلال ساعات الذروة.. تعرف على الفئات المستهدفة والمواعيد

مصطفي زيكو

ردا على تصريحاتها.. مصطفى زيكو يوجه رسالة مؤثرة لوالدته: هتفضلي رقم واحد

الارجنتين واسبانيا

فيفا يعلن طاقم تحكيم نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين

الزمالك

أمير هشام: حالة اندهاش كبيرة لدى جمهور الزمالك من الأسماء المرشحة لتدريب الفريق

صورة أرشيفية

تماسيح بدل الأسلاك.. خطة بن غفير لتأمين السجون الإسرائيلية تثير عاصفة من الجدل

سعر الدولار

أعلي سعر دولار في البنوك الآن

سعر الذهب

سعر الذهب الآن .. اخر تحديث لأعيرة 24 و21 و18

ترشيحاتنا

تامر حسين

ضمها للألبوم .. تامر حسين يكشف تعاونه مع تامر حسني في ألبومه الجديد

سمية الخشاب

سميه الخشاب تخطف الأنظار عبر انستجرام

محمد رمضان

محمد رمضان يفتتح موسم الصيف بـ "Basic" مع المغني الإسباني Beny Jr

بالصور

على البحر.. بشرى تستعرض رشاقتها

بشرى
بشرى
بشرى

إطلالة صيفية.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد