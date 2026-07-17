أورلاندو بايرتس ينفي مفاوضات الزمالك مع مدربه

نفى نادي أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بشكل قاطع ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن وجود مفاوضات بين المدير الفني للفريق ونادي الزمالك لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وأكد النادي، في بيان رسمي، أن التقارير التي تحدثت عن دخول الزمالك في مفاوضات مع مدرب الفريق لا أساس لها من الصحة، واصفًا تلك الأنباء بأنها "أخبار كاذبة".

وشدد أورلاندو بايرتس على أن مدربه يرتبط بعقد مع النادي، ولا توجد أي اتصالات أو مفاوضات مع الزمالك أو أي نادٍ آخر بشأن رحيله في الوقت الحالي.

وكانت تقارير إعلامية قد زعمت وجود تحركات من جانب إدارة الزمالك للتعاقد مع مدرب أورلاندو بايرتس، إلا أن النادي الجنوب أفريقي حسم الجدل سريعًا بنفي هذه الأنباء، مؤكدًا استمرار الجهاز الفني في مهامه بشكل طبيعي استعدادًا للموسم الجديد.