طرح البوستر الرسمي لفيلم «الست لما» بطولة يسرا وياسمين رئيس

طرح البوستر الرسمي لفيلم "الست لما" بطولة الفنانة يسرا والفنانة ياسمين رئيس، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

فيلم الست لما من بطولة يسرا، ياسمين رئيس، درة، دنيا سامي، والفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي .

وفي سياق متصل، وقعت النجمة ياسمين رئيس على بطولة فيلم شمس الزناتي امام الفنان محمد إمام، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى .

وفي سياق آخر، حقق فيلم الهنا اللي أنا فيه المرتبة الثالثة في قائمة أكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات في السعودية خلال عام ٢٠٢٥.

فيلم ماما وبابا، حقق إيرادات كبيرة في دور العرض السينمائي، حيث وصلت إيراداته إلى ١٥ مليون جنيه في مصر، واقتربت من ٢٠٠ مليون جنيه في السعودية.

والفيلم من بطولة ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن توتا، وهو من تأليف ورشة براح، وإخراج أحمد القيعي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.