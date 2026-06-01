القيادة المركزية الأمريكية: اعترضنا صاروخين إيرانيين بالكويت ليلة أمس

قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها اعترضت بنجاح صاروخين باليستيين إيرانيين استهدفا قوات أمريكية بالكويت ليلة أمس.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم: دمرنا الصاروخين الإيرانيين وقواتنا لم تصب بأذى وستبقى في حالة يقظة.

من جانبه، قال قائد القوات البرية في الجيش الإيراني أن لديهم استعداد كامل لمواجهة أي تهديدات ومعارك برية.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” الاثنين، بأن صور أقمار صناعية أظهرت تعرض 20 قاعدة عسكرية أمريكية لأضرار جراء الهجمات التي شنتها إيران ردا على الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها.

وقامت “بي بي سي” بتحليل صور أقمار صناعية لتقييم حجم الأضرار التي خلفتها الهجمات الإيرانية ضد أهداف في 8 دول بمنطقة الشرق الأوسط، في إطار ردها على الولايات المتحدة وإسرائيل.

وذكر تقرير الهيئة الذي استند إلى تحليلات أجراها خبراء على صور الأقمار الصناعية، أن الأضرار شملت أنظمة الدفاع الجوي وطائرات التزود بالوقود وأنظمة الرادار ومرافق تخزين الوقود وحظائر الطائرات، وأماكن إقامة الجنود في تلك المنشآت، ما تسبب بخسائر تُقدَّر بملايين الدولارات.