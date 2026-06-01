أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين

الذهب في السعودية…استقر سعر الذهب في السعودية اليوم الإثنين الموافق1 يونيو 2026، وفقا لموقع gold price today.

سعر الذهب في السعودية اليوم

بلغت أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 نحو 547.75 ريال سعودي.

وصلت أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 لنحو 502 ريال سعودي.

سجلت أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 نحو 479.25 ريال سعودي.

بلغت أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 نحو 410.75 ريال سعودي.

وصل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم لنحو 3833.75 ريال سعودي.

سجلت أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية نحو 17034.50 ريالا سعوديا.

سعر الذهب عالميا

وسجل سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية 4542.56 دولار.