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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بسطوع 10000 شمعة.. هونر تطلق رسميا هاتف Honor X80 Pro Max بأقوى شاشة في العالم

هونر
هونر
احمد الشريف

أعلنت شركة "هونر" (Honor) الصينية رسمياً عن طرح أيقونتها التكنولوجية الأحدث للفئة النخبوية تحت اسم "Honor X80 Pro Max".

ويأتي الهاتف لعام 2026 ليرفع سقف التحدي والمواجهة المباشرة مع كبار المصنعين عبر تقديم مواصفات عتادية استثنائية، حيث نجحت الشركة في كسر الأرقام القياسية العالمية بدمج شاشة عرض فائقة التطور تتيح معدل سطوع لحظي خارق يصل إلى 10,000 شمعة، لتضمن وضوحاً كاملاً للمحاصرة البصرية تحت أشعة الشمس المباشرة، وتحدث هزة قوية يترقبها مستهلكو الهواتف الذكية في مصر والعالم العربي.

تسييل الألوان السينمائية وتطوير المعيارية الأقوى لحماية العين

تستهدف الترقية الهندسة لشاشة الهاتف تقديم تجربة بصرية فائقة النقاء تضاهي صالات العرض النخبوية؛ وتمنح لوحة "OLED" المرنة المستخدمين أتمتة دقيقة لفصل الظلال وإبراز تفاصيل محتوى الـ "HDR" الروعة بدقة متناهية، بالتكامل مع حقن النظام بترددات تعتيم متطورة للغاية هي الأعلى في تاريخ الصناعة، مما يؤمن حماية برمجية وعتادية لقرنية العين من الإجهاد البصري بنسبة 100%، تزامناً مع تزويد الشاشة بطبقة زجاجية شديدة الصلابة لمقاومة السقوط الصادم والخدوش اليومية.

أتمتة التبريد الفيرمويري لمنع السخونة وتنظيم دفقات الطاقة

تمنح هونر معالج هاتفها الرائد خط دفاع وتطوير داخلي يعتمد على تكنولوجيا غرفة البخار لتبديد الحرارة.

وحرص مبرمجو الأكواد على صياغة خوارزميات ذكية تتولى أتمتة خفض سطوع الشاشة تدريجياً صامتاً في أجزاء من الثانية عند رصد أي ارتفاع حراري غير طبيعي، مما يحمي المكونات الفنية والقطع الهندسية الحساسة من النزيف الحراري، ويحافظ كيميائياً على خلايا البطارية الضخمة من التآكل اللحظي، مما يضمن استدامة الأداء القوي أثناء تشغيل ألعاب الرسوميات المعقدة.

مصفوفة كاميرات ذكية لالتقاط أدق التفاصيل في الإضاءة المنخفضة

تتكامل الطفرة التشغيلية لجهاز "Honor X80 Pro Max" عبر تزويده بمنظومة كاميرات تصوير فوتوغرافي مدعومة بالكامل بحزم الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتأتي العدسة الرئيسية بدقة فائقة تتيح معالجة البيانات الضوئية بأسلوب مذهل يسهم في تسهيل وتسييل التقاط الصور الشخصية (Portrait) بجودة سينمائية فائقة النقاء، مما يمنح المطورين، وعشاق الهاردوير، وصناع المحتوى وسيلة رقمية متكاملة لإنجاز أعمالهم الفنية بسلاسة تامة وبدون أي تعقيد رسومي.

انتعاشة تسويقية مرتقبة ينتظرها سوق التجزئة والمستهلك المصري

تفتح المواصفات الثورية لشاشة هونر الجديدة آفاقاً استهلاكية واقتصادية بالغة الأهمية يتابعها مراجعو الهواتف ومحلات المحمول في مصر لعام 2026.

ويرى خبراء الاتصالات محلياً أن وصول هذا الطراز بخصائصه القياسية يمثل حلًا عبقرياً وموفراً للمستهلك المصري، لاسيما لفئات الشباب المستقلين وعاملي قنوات العمل الحر بمصر الذين يتطلب نشاطهم اليومي استخدام الحواسب والهواتف الذكية لساعات طويلة تحت الإضاءة الخارجية، مما يضمن لهم إتمام مشاريعهم بكفاءة تشغيلية ممتازة.

يبرهن التدشين الرسمي لهاتف "Honor X80 Pro Max" لعام 2026 على أن حسم الصدارة في الأسواق التقنية غادر فخخ الترقيات التقليدية ليرتكز حول ابتكار مكونات قادرة على تسهيل وصيانة الوظائف البشرية اليومية.

ومع بدء تدفق الشحنات التجارية عبر منافذ التوزيع، يستعد قطاع الهواتف الذكية لمنعطف تفاعلي مستدام يؤكد أن نضج العتاد الصلب والتكامل البرمي الذكي هما الحصن الدفاعي الأول لحصد ولاء جماهير العلامة الصينية عالمياً.

هونر Honor Honor X80 Pro Max الهواتف الذكية

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