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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مع قرب انطلاقه.. إليك مواصفات أحدث هواتف هونر

Honor 600 Smart 5G
Honor 600 Smart 5G
لمياء الياسين

بعد الكشف عن هواتف Honor 600 Lite و Honor 600 و Honor 600 Pro للأسواق العالمية، تعود Honor الآن بهاتف جديد من سلسلة 600 وهو Honor 600 Smart 5G. يُصنف هذا الجهاز كخيار اقتصادي، ويركز على عمر البطارية الطويل، والمتانة، وشاشة كبيرة. كما يُعدّ من بين الهواتف الذكية ذات البطاريات الأكبر في سلسلة Honor 600 المتوفرة خارج الصين.

ميزات هاتف Honor 600 Smart 5G
 

مواصفات وميزات هاتف Honor 600 Smart 5G
 

يتميز هاتف Honor 600 Smart 5G بشاشة LCD كبيرة بحجم 6.87 بوصة بدقة HD+ تبلغ 1592 × 720 بكسل وسطوع يصل إلى 1020 شمعة. وهو أول هاتف ذكي في العالم مزود بمعالج Snapdragon 4 من الجيل الرابع . ويأتي هذا المعالج مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت. كما يوفر Honor تقنية RAM Turbo التي تتيح تخصيص مساحة تخزين إضافية كذاكرة افتراضية.
من أبرز مميزات الجهاز بطاريته الضخمة بسعة 7700 مللي أمبير، وهي أكبر من بطاريات هاتفي Honor 600 و 600 Pro بسعة 7000 مللي أمبير. تدعم البطارية الشحن السريع بقوة 45 واط، ويُزعم أنها توفر ما يصل إلى 28 ساعة من بث الفيديو، وما يصل إلى 93 ساعة من الاستخدام بشحنة واحدة في ظروف معينة.


يعمل الهاتف بنظام أندرويد 16 مع واجهة MagicOS 10.0. وهو مزود بكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل. تشمل الميزات الإضافية مكبرات صوت ستيريو مع وضع تعزيز الصوت بنسبة 400%، وزر ذكاء اصطناعي، ودعم فتح القفل بالوجه، ومنفذ USB من النوع C.

هاتف Honor 600 الذكي بتقنية الجيل الخامسهاتف Honor 600 الذكي بتقنية الجيل الخامس
هاتف Honor 600 الذكي بتقنية الجيل الخامسهاتف Honor 600 الذكي بتقنية الجيل الخامس
فيما يتعلق بالمتانة، يتميز هاتف Honor 600 Smart 5G بمقاومة للغبار ورذاذ الماء وفقًا لمعيار IP64، وحماية معتمدة من SGS ضد السقوط. وتؤكد Honor أن الهاتف يتحمل السقوط من ارتفاع يصل إلى 2.5 متر، ويمكنه البقاء تحت الماء على عمق يصل إلى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.

سعر وتوافر هاتف Honor 600 Smart 5G
 

أُعلن عن هاتف Honor 600 Smart 5G بإصدار واحد فقط، بذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت. ويبلغ سعره حوالي 250 دولارًا أمريكيًا

. يتوفر الهاتف بلونين: الفضي والأسود. ومن المتوقع طرحه للبيع في وقت لاحق من هذا الشهر.

هاتف Honor 600 Smart 5G هواتف Honor 600 Lite هاتف ذكي ذاكرة وصول عشوائي ذاكرة تخزين داخلية الشحن السريع

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