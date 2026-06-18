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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحديث أندروبيد 17 يصل إلى تلك الهواتف .. هل هاتفك منهم؟

تحديث Android 17
تحديث Android 17

بعد إصدار أربع نسخ تجريبية رئيسية على مدار الأشهر الأربعة الماضية، أطلقت جوجل أخيرًا نظام أندرويد 17 المستقر، والذي بدأ طرحه الآن لأجهزة جوجل بكسل المتوافقة. تتضمن حزمة التحديث أيضًا تحديث ميزات بكسل لشهر يونيو 2026.


تحديث أندرويد 17


يتوفر تحديث Android 17 لمجموعة واسعة من أجهزة Pixel، وصولاً إلى Pixel 6 إليك القائمة أدناه لمعرفة ما إذا كان جهازك مدرجًا.

هواتف جوجل بيكسل المؤهلة لتحديث أندرويد 17: القائمة الكاملة
بكسل 10
بيكسل 10 برو
بيكسل 10 برو إكس إل
Pixel 10 Pro Fold
بكسل 10a
بكسل 9
بكسل 9 برو
بكسل 9 برو إكس إل
بكسل 9 برو فولد
بكسل 9a
بكسل 8
بكسل 8 برو
بكسل 8a
جهاز Pixel اللوحي
طيّة البكسل
بكسل 7
بكسل 7 برو
بكسل 7a
بكسل 6
بكسل 6 برو
بكسل 6a
على عكس العلامات التجارية الأخرى، تُطلق جوجل التحديث لجميع الأجهزة المتوافقة في الوقت نفسه. مع ذلك، قد يختلف التوفر حسب منطقتك. يمكنك التحقق يدويًا من وجود تحديثات برامج متاحة بالانتقال إلى الإعدادات > النظام > تحديث النظام.

ميزات تحديث أندرويد 17

بالنسبة للمستخدمين غير المشتركين في النسخة التجريبية، يبلغ حجم حزمة التحديث بضعة جيجابايتات. أما مستخدمو النسخة التجريبية فيحصلون على حزمة أصغر بكثير، حيث تم بالفعل طرح معظم التغييرات على الأجهزة عبر الإصدارات التجريبية المبكرة.

أما عن أبرز ميزات تحديث أندرويد 17


1. ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة

مع نظام Android 17، تحصل هواتف Pixel على مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي لمساعدتها على تحقيق أقصى استفادة من أجهزتها. يُقدّم هذا النظام تطبيق Lyria 3 لإنشاء موسيقى أصلية من نص أو صورة، كما يتيح تطبيق Gemini Omni للمستخدمين تحويل نص إلى مقطع فيديو مخصص (يتطلب اشتراك Gemini Pro).

أصبحت ميزة الترجمة الصوتية متاحة الآن على هاتف Pixel 10a، بينما تتوسع ميزة شاشة المكالمات اليدوية . كما يُوسّع التحديث نطاق توافق ميزة المشاركة السريعة (AirDrop) ليشمل هاتفي Pixel 9a وPixel 8a، بينما يحصل هاتف سلسلة Pixel 10 على ميزة Magic Cue .

2. ردود فعل الشاشة

تتيح لك هذه الميزة تسجيل نفسك باستخدام كاميرا السيلفي أثناء تصوير الشاشة، مما يغنيك عن استخدام الشاشة الخضراء. تُعد هذه الميزة مفيدة للغاية لمن يقومون بإنشاء شروحات أو فيديوهات ردود فعل أو تسجيلات لألعاب الفيديو.

3. وضع الألعاب القابل للطي

تتيح هذه الميزة تقسيم الجهاز القابل للطي إلى قسمين متساويين، حيث تظهر اللعبة في الأعلى ووحدة تحكم ديناميكية في الأسفل. تم تفعيل وضع الألعاب القابل للطي في نظام أندرويد 17، وسيكون متاحًا خلال الأشهر القادمة.

لتعزيز تجربة اللعب الخاصة بك، يدعم نظام Android 17 إعادة تعيين أزرار التحكم الأصلية لأجهزة التحكم الخارجية.

4. متابعة حالة التطبيق على جهاز آخر

وصلت ميزة "المتابعة" إلى الإصدار النهائي. تتيح هذه الميزة للمستخدمين نقل المهام بسلاسة بين أجهزة أندرويد. هذا يعني أنه يمكنك الآن فتح تطبيق على هاتفك المحمول ومتابعة العمل عليه على جهازك اللوحي دون فقدان أي بيانات .

كما ذكرت جوجل ، "يرى المستخدم اقتراحًا لأحدث تطبيق تم فتحه من هاتفه المحمول في شريط مهام جهازه اللوحي". وعند النقر عليه، يتم تشغيل التطبيق دون فقدان حالته.

5. الأمن والخصوصية

يُتيح نظام Android 17 للمستخدم منح تطبيقٍ ما إمكانية الوصول المؤقت إلى موقعه بدقة. كما يتضمن ميزة "وضع علامة كمفقود" الجديدة في تطبيق Find Hub، والتي تُمكّنك من قفل الهاتف المفقود باستخدام بياناتك البيومترية. وبالتالي، حتى لو عرف اللص رمز المرور الخاص بك، فلن يتمكن من فتحه.

نظام أندرويد 17 أجهزة جوجل بكسل أجهزة جوجل أجهزة Pixel النسخة التجريبية تطبيق Gemini Omni هاتف سلسلة Pixel 10

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