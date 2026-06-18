هاتفك يتجسس عليك؟.. اقطع طريق التتبع بضبط 5 إعدادات سرية في الأندرويد

يمكن لهاتفك الذكي، سواء كنت تفضل نظام أندرويد أو نظام iOS أو نظام تشغيل متخصص للهواتف المحمولة، أن يترك معلومات يمكن لأولئك الذين يعرفون كيفية تتبعها أن يتعقبوها، فيمكن لخمسة إعدادات في هاتفك الأندرويد أن تمنحك مزيدًا من الخصوصية إذا قمت بضبطها بشكل صحيح.

5 إعدادات في هاتفك الأندرويد تمنحك مزيدًا من الخصوصية

تتبع موقعك

يمكن لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) تتبعك مباشرة أو تحديد أماكن تواجدك المتكررة بمرور الوقت، فإن إعدادات الموقع هي أول ما يجب عليك مراجعته.

إعدادات الكاميرا

ليس من الضروري أن تبقى كاميرا هاتفك الذكي قيد التشغيل طوال الوقت. فهذا لا يستنزف بطاريتك فحسب، بل يُعد انتهاكًا صارخًا للخصوصية أن يتم مراقبتك أو تسجيلك في أوقات غير متوقعة.

إعدادات الميكروفون

يُعد الوصول غير المقيد إلى الميكروفون الخاص بك إذنًا بالغ الأهمية آخر قد يعرض بياناتك للخطر أو ينتهك خصوصيتك.

جهات الاتصال والرسائل النصية

تطلب العديد من تطبيقات الجوال، بدءًا من منصات التواصل الاجتماعي وصولًا إلى ميزات السيارات مثل Android Auto، أذونات الوصول إلى جهات الاتصال والرسائل النصية. لذا، توخَّ الحذر عند منح هذه الأذونات، فقد تكشف بيانات عن علاقاتك الأسرية الوثيقة، وعملك، وأصدقائك، وغير ذلك الكثير، فضلًا عن أحاديثك معهم

الوصول إلى البيانات الصحية

تُعد معلوماتك الصحية واللياقة البدنية كنزاً ثميناً للشركات التي قد تستخدمها لأغراض التأمين والتسويق وحتى تدريب نماذج اللغة الكبيرة.

يجب توخي الحذر الشديد عند السماح للتطبيقات بالوصول إلى هذه البيانات، خاصةً إذا لم يكن هناك سبب واضح لذلك.