بميزات احترافية| أوبو تغزو الأسواق بهاتف جديد.. إليك أهم مواصفاته

أطلقت شركة أوبو هاتف Reno 15A، حاملاً معه مجموعة من المواصفات المألوفة تحت اسم مختلف.

يتشارك الهاتف الذكي رقم الطراز والمكونات مع هاتف Oppo Reno 15F، ما يشير إلى أن الجهازين هما في الأساس منتج واحد موجه لأسواق مختلفة.

مواصفات وميزات هاتف أوبو رينو 15A

يتميز هاتف Oppo Reno 15A بشاشة AMOLED مقاس 6.6 بوصة بدقة Full HD+، ومعدل تحديث 120 هرتز، وعمق ألوان 10 بت، وسطوع يصل إلى 1400 شمعة/م² في ضوء الشمس.

الشاشة محمية بزجاج AGC Dragontrail STAR D+، بينما يتولى ماسح بصمة الإصبع المدمج في الشاشة مهمة المصادقة البيومترية.

يحتوي الجهاز على معالج سنابدراجون 6 من الجيل الأول، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي LPDDR4X وذاكرة تخزين UFS 3.1.

ومن أبرز ميزاته بطارية بسعة 7000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 80 واط والشحن بتقنية PPS بقوة 55 واط.

مواصفات وميزات هاتف أوبو رينو 15A



يتميز هاتف Reno 15A بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري للصورة (OIS)، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي. وتشمل الميزات الإضافية دعم تقنية NFC، وتقنية Bluetooth 5.1، ومنفذ USB Type-C للصوت، وإمكانية إضافة بطاقة microSD، ونظام التشغيل ColorOS 16 المبني على نظام Android 16. ولمزيد من المتانة، يتمتع الهاتف بمستويات مقاومة للغبار والماء IP66/68/69.

سعر وتوافر هاتف Oppo Reno 15A

سيتوفر هاتف Oppo Reno 15A بسعر حوالي 400 دولار أمريكي للنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت 64,800 ين ياباني، بينما يبلغ سعر نسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت 76,800 ين ياباني (حوالي 480 دولارا أمريكيا).