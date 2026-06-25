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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا.. تسريب خطير من Honor وخدعة بسيطة لكشف من يسرق واي فاي منزلك

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

Oppo Reno 16 يغير قواعد اللعبة بملحق مغناطيسي مبتكر وكاميرات خارقة
 

من المقرر إطلاق سلسلة هواتف Oppo Reno 16، التي تضم هاتفي Reno 16 و Reno 16c ، في الهند في 2 يوليو، مع التركيز بشكل كبير على التصوير الفوتوغرافي وإنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي. إلى جانب ترقية مكونات الكاميرا، قدمت Oppo أيضًا ملحقًا ذكيًا جديدًا يُسمى Oppo Bubble، بالإضافة إلى العديد من أدوات التحرير المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسهيل إنشاء الصور والفيديوهات. 


تسريب خطير من Honor.. ميزة «الزجاج السائل» ستقلب موازين الأندرويد 

تُتيح Honor لعددٍ محدودٍ من المستخدمين فرصةً نادرةً للاطلاع على تحديثها البرمجي الكبير القادم، ويبدو أنها تُركّز بشكلٍ كاملٍ على التصميم. يُقدّم نظام MagicOS 11 تصميمًا شفافًا رائعًا بملء الشاشة، يتميّز بتقنية "الزجاج السائل" التي تدّعي Honor أنها الأولى من نوعها في نظام Android.

مواصفات جبارة.. تسريبات جديدة عن هاتف فيفو الجديد iQOO Neo 7
تضم تشكيلة هواتف iQOO الرائدة لهذا العام ثلاثة طرازات على الأقل. وبينما يُتوقع أن تُعلن العلامة التجارية عن هاتف iQOO Neo 11S (اسم مبدئي) المزود بمعالج Dimensity 9500 الشهر المقبل ، فمن المرجح أن يحصل السوق المحلي على هاتفي iQOO 16 وiQOO Neo 12 في وقت لاحق من هذا العام. وفي حين كشفت الشائعات عن تفاصيل عديدة حول هاتف iQOO 16، فإن تفاصيل الشاشة

خدعة بسيطة لكشف من يسرق واي فاي منزلك

يعاني الكثيرون من بطء في سرعة الإنترنت،قد يتجاوز مجرد بطء السرعة و استهلاك باقتك الشهرية دون علمك، والأخطر من ذلك هو تعرض بياناتك الشخصية وأجهزتك المتصلة لخطر التجسس والاختراق.

إليك أبرز الطرق الفعالة للكشف عن الأجهزة الغريبة المتصلة بشبكتك:

من العلامات الأولية التي تشير إلى احتمال سرقة الواي فاي هي انخفاض غير مبرر في سرعة الإنترنت. إذا لاحظت أن سرعة التحميل أو رفع البيانات تقل فجأة، قد يكون هناك شخص آخر يستخدم شبكتك، مما يؤدي إلى استهلاك عرض النطاق الترددي المخصص لك.

 

«OnePlus» تطلق سماعات لاسلكية بمزايا صوتية قوية وسعر اقتصادي 

أطلقت ون بلس سماعات Nord Buds 4 ، بعد أشهر قليلة من الكشف عن Nord Buds 4 Pro في مارس . تحتفظ السماعات الجديدة بالعديد من ميزات طراز Pro، بما في ذلك خاصية إلغاء الضوضاء النشطة، والميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وعمر البطارية الطويل، إليك أهم مواصفات السماعات.

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