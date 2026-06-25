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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خدعة بسيطة لكشف من يسرق واي فاي منزلك!

بطء الشبكة
بطء الشبكة
لمياء الياسين

يعاني الكثيرون من بطء في سرعة الإنترنت،قد يتجاوز مجرد بطء السرعة و استهلاك باقتك الشهرية دون علمك، والأخطر من ذلك هو تعرض بياناتك الشخصية وأجهزتك المتصلة لخطر التجسس والاختراق.

إليك أبرز الطرق الفعالة للكشف عن الأجهزة الغريبة المتصلة بشبكتك:

انخفاض سرعة التحميل

من العلامات الأولية التي تشير إلى احتمال سرقة الواي فاي هي انخفاض غير مبرر في سرعة الإنترنت. إذا لاحظت أن سرعة التحميل أو رفع البيانات تقل فجأة، قد يكون هناك شخص آخر يستخدم شبكتك، مما يؤدي إلى استهلاك عرض النطاق الترددي المخصص لك.

 التحقق من لوحة التحكم

يمكنك الدخول إلى لوحة تحكم جهاز التوجيه (الراوتر) الخاص بك للتحقق من قائمة الأجهزة المتصلة بالشبكة. إذا لاحظت أجهزة غير معروفة أو غير متوقعة، فقد يكون ذلك مؤشراً على أن شخصاً ما يتصل بشبكتك بدون إذنك.

 تغيير إعدادات شبكة الواي فاي:

تأكد من تغيير اسم الشبكة (SSID) وكلمة المرور بشكل دوري. كلمات مرور قوية ومعقدة تقلل من احتمالية اكتشافها واستخدامها من قبل الآخرين. إذا لاحظت أن شخصاً ما يتصل بشبكتك حتى بعد تغيير كلمة المرور، فقد يكون لديك مشكلة في الأمان.

التحقق من سجلات النشاط:

بعض أجهزة التوجيه توفر سجلات نشاط يمكن الاطلاع عليها. تفحص هذه السجلات قد يساعد في تحديد أي نشاط غير معتاد أو محاولة وصول غير مصرح بها إلى شبكتك.

 استخدام أدوات فحص الشبكة:

تتوفر تطبيقات وأدوات مخصصة لفحص الشبكة يمكنها اكتشاف الأجهزة المتصلة بالشبكة ومراقبة استهلاك البيانات. استخدام هذه الأدوات يمكن أن يوفر لك معلومات دقيقة عن الأجهزة المتصلة والأداء العام للشبكة.

الحفاظ على أمان شبكة الواي فاي هو جزء مهم من حماية بياناتك الشخصية وسرية نشاطك على الإنترنت. من خلال مراقبة استخدام الشبكة والتأكد من أمان إعداداتك، يمكنك تقليل احتمالية تعرضك للاختراق وضمان سرعة وأداء جيدين لخدمة الإنترنت الخاصة بك.

جهاز التوجيه اسم الشبكة فحص الشبكة بياناتك الشخصية خدمة الإنترنت كلمة المرور

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