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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريب خطير من Honor.. ميزة «الزجاج السائل» ستقلب موازين الأندرويد

نظام MagicOS 11
نظام MagicOS 11
لمياء الياسين

تُتيح Honor لعددٍ محدودٍ من المستخدمين فرصةً نادرةً للاطلاع على تحديثها البرمجي الكبير القادم، ويبدو أنها تُركّز بشكلٍ كاملٍ على التصميم. يُقدّم نظام MagicOS 11 تصميمًا شفافًا رائعًا بملء الشاشة، يتميّز بتقنية "الزجاج السائل" التي تدّعي Honor أنها الأولى من نوعها في نظام Android.
يُعد هذا التحديث، المبني على نظام Android 17 ، نقلة نوعية في التصميم البصري. إذ يُضفي تأثير "الزجاج السائل" لمسةً شفافةً تُحاكي الزجاج على كامل النظام: من لوحة الإشعارات والإعدادات إلى الرسوم المتحركة والتنقل، وغيرها. ويتلاعب هذا التأثير بالضوء والعمق والانعكاسات والحركات الانسيابية التي تتفاعل مع طريقة لمس الشاشة وحتى إضاءة البيئة المحيطة. وقد شاركت Honor بعض مقاطع الفيديو التوضيحية، حيث يبدو التأثير سلسًا للغاية ويُشبه السائل تقريبًا، مع خيارات عديدة لتخصيص السمات والأيقونات والتصميمات.

تعد هذه نسخة تجريبية محدودة حاليًا. تقوم شركة Honor بتجنيد مجموعة صغيرة من المتحمسين والمطورين لاختبارها وتقديم ملاحظاتهم. الهواتف المؤهلة لهذه الدفعة الأولى هي Honor Magic 8 وMagic 8 Pro و Magic 8 Pro Air وMagic 8 RSR Porsche Design.

إذا كان لديك أحد هذه الأجهزة وترغب في تجربته، فافتح تطبيق Honor، وانتقل إلى قسم الأندية > MagicOS، وابحث عن "تجنيد رواد الإصدار التجريبي من MagicOS 11 Liquid Glass". ستملأ استبيانًا قصيرًا، وإذا تم اختيارك، فستحصل على التحديث.
ضع في اعتبارك أن هذا إصدار تجريبي مبكر، لذا توقع وجود بعض الأخطاء البرمجية، ومشاكل في الأداء، واستهلاك زائد للبطارية، أو ارتفاع درجة الحرارة، وهي جميعها مشاكل شائعة في الإصدارات التجريبية. وتقول شركة Honor إنها ستطرحه على المزيد من الأجهزة في مراحل لاحقة.

إلى جانب المظهر الجديد الجذاب، يتضمن التحديث أيضاً المزيد من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. من الواضح أن هونر تسعى إلى تقديم تجربة أكثر تميزاً وسلاسة وثراءً بصرياً.

في عالمٍ تتنافس فيه شركات تصنيع الهواتف بشدة على تصميم البرمجيات، تبدو تأثيرات الشفافية الشاملة لنظام MagicOS 11 خطوة جريئة. وسيكون من المثير للاهتمام معرفة مدى نجاحها بعد اكتمال تطويرها.

في الوقت الحالي، لا يمكن الحصول على هذه الميزة إلا لمستخدمين محددين في الصين ممن يمتلكون أحدث هواتف Magic 8 الرائدة. لم تُعلن بعد تفاصيل الإطلاق العالمي وقائمة الميزات الكاملة، ولكن هذه النظرة الأولية تشير إلى أن Honor تسعى لجعل واجهة المستخدم تبدو جديدة وعصرية.

نظام MagicOS 11 نظام Android 17 مقاطع الفيديو شركة Honor الهواتف المؤهلة هواتف Magic 8

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