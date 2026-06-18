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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات وميزات جهاز OnePlus Pad 3 Pro

مواصفات وميزات جهاز OnePlus Pad 3 Pro
مواصفات وميزات جهاز OnePlus Pad 3 Pro
لمياء الياسين

كشفت شركة ون بلس  عن جهاز ون بلس باد 3 برو، ويأتي هذا الجهاز اللوحي الجديد خلفًا لجهاز ون بلس باد 2 برو، الذي طُرح في مايو 2025، رغم تشابه مواصفاته مع جهاز ون بلس باد 4 المتوفر عالميًا.

مواصفات وميزات جهاز OnePlus Pad 3 Pro

يتميز جهاز OnePlus Pad 3 Pro بشاشة LCD مقاس 13.2 بوصة بنسبة عرض إلى ارتفاع 7:5، ودقة 3392 × 2400 بكسل، ومعدل تحديث يتراوح بين 30 هرتز و144 هرتز. 

تصل الشاشة إلى ذروة سطوع 1000 شمعة/م² وتغطي 98% من نطاق ألوان DCI-P3. يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس ، وهو حاليًا أقوى معالج من شركة كوالكوم.

يتوفر الجهاز بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت من نوع UFS 4.1. 

ويعمل الجهاز بنظام التشغيل ColorOS 16، ويتضمن ميزات تركز على الإنتاجية، مثل برنامج WPS Office بمستوى أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وأدوات إدارة الملفات، ومشاركة الشاشة بين الأجهزة، ومشاركة لوحة المفاتيح والماوس، بالإضافة إلى العديد من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتدوين الملاحظات والترجمة وإنشاء المحتوى.

جهاز OnePlus Pad 3 Pro


ون بلس باد 3 برو

للتصوير الفوتوغرافي ومكالمات الفيديو، يضم الجهاز اللوحي كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. 

ويعمل ببطارية سعة 13380 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط. كما يتميز بميزات أخرى، مثل واي فاي 7، وبلوتوث 5.4، ومنفذ USB 3.2 من الجيل الأول، وثمانية مكبرات صوت، وميكروفونين، وخاصية فتح القفل بالوجه، ودعم القلم الضوئي. وأخيرًا، يتميز بهيكل نحيف بسماكة 5.94 ملم ووزن 672 جرامًا تقريبًا.

جهاز OnePlus Pad 3 Pro

سعر وتوافر جهاز OnePlus Pad 3 Pro

يتوفر جهاز OnePlus Pad 3 Pro بلونين: البني الداكن والأخضر الفاتح. يبدأ سعره من 4399 يوان (حوالي 650 دولارًا أمريكيًا) لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، بينما يبلغ سعر نسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت 4899 يوان (حوالي 725 دولارًا أمريكيًا).

 أما النسخة الأفضل بمواصفات 16 جيجابايت + 512 جيجابايت، فيبلغ سعرها 5399 يوان (حوالي 800 دولار أمريكي).

يُعدّ جهاز OnePlus Pad 3 Pro أقوى جهاز لوحي من العلامة التجارية حتى الآن، إذ يتميّز بأحدث معالج رائد من كوالكوم ومكونات عالية الجودة. 

ون بلس ون بلس باد 3 برو شاشة LCD الجيل الخامس أقوى معالج شركة كوالكوم ذاكرة وصول عشوائي

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