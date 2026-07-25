الزمالك ينتهي من رفع مستندات الرخصة الأفريقية على منصة كاف

أكد الإعلامي طارق السيد أن نادي الزمالك أنهى رفع جميع الأوراق والمستندات المطلوبة على منصة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، ضمن إجراءات الحصول على الرخصة الأفريقية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات اعتمادها قبل المشاركة في البطولات القارية.

وكتب طارق السيد عبر حسابه على موقع فيسبوك: “الزمالك ينتهي من رفع الأوراق والمستندات المطلوبة على منصة كاف للحصول على الرخصة الأفريقية.

كشفت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة آخر المستجدات بشان أزمة حصول نادي الزمالك على الرخصة الإفريقية من أجل المشاركة فى دوري أبطال أفريقيا.

وأكدت المصادر أن نادي الزمالك قام برفع الأوراق والمستندات الخاصة على منصة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف.

تابعت : رفع الأوراق الخاصة بنادي الزمالك كانت ضروريا من أجل الحصول على الرخصة التي تؤهله للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا.

أضافت : اتحاد الكرة وافق على اعتماد الأوراق والمستندات المقدمة من جانب نادي الزمالك من أجل الانتهاء من ملف الرخصة الإفريقية.

واصلت : يتبقى موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف النهائية من أجل منح نادي الزمالك رخصة المشاركة في دوري أبطال أفريقيا.