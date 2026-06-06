حسام موافي: الصدمات النفسية قد تظهر بأعراض تشبه أمراض القلب

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن الحزن الشديد والصدمات النفسية ممكن يسببوا أعراض تشبه أمراض القلب زي ألم الصدر وضيق التنفس، رغم إن رسم القلب العادي يطلع طبيعي في بعض الحالات.

الصدمات النفسية قد تظهر بأعراض تشبه أمراض القلب

وأوضح خلال برنامج «ربي زدني علمًا» على قناة صدى البلد، إن بعض المرضى قد يحتاجوا لعمل رسم قلب بالمجهود عشان يتم الكشف بدقة عن أي مشكلة تظهر مع التمرين وليس أثناء الراحة، مع التأكيد إن القرار ده لازم يكون من الطبيب المختص.

وأضاف أن فقدان شخص قريب ممكن يترك تأثير نفسي وجسدي قوي على الإنسان، مؤكدًا أهمية الصبر عند الابتلاءات، وأن التشخيص السليم يعتمد على الفحوصات الطبية والحالة النفسية معًا.