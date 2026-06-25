غرفة الشركات : بدء اجراءات الحج السياحي للموسم الجديد منتصف أغسطس

تبدأ شركات السياحة خلال أيام إجراءاتها لموسم الحج الجديد 1448 هـ/ 2027 م ، يأتي هذا تنفيذا للتعليمات واللوائح والضوابط السعودية المنظمة لرحلات الحج من جميع الدول الإسلامية لضمان استمرار نجاح موسم الحج ، والمفاجأة أن الجدول الزمني المعتمد لموسم الحج تضمن تسجيل بيانات حجاج السياحة ببرامجها المختلفة بدءا من منتصف شهر أغسطس القادم وبما يعني بدء التقدم فورا على الحج مع شركات السياحة.

اخطار شركات السياحة



وقد أخطرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أعضائها من شركات السياحة بالتفاصيل الأولية والإطار الزمني المعتمد للاستعداد لموسم الحج الجديد 1448 هـ/ 2027 م، وذلك في ضوء ما ورد للغرفة من وزارة السياحة والآثار بشأن وثيقة الترتيبات الأولية والبرنامج الزمني لإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بالموسم المقبل وبما يتواكب مع الضوابط والتعليمات السعودية.

وأكدت الغرفة، أن الجدول الزمني يتضمن مراحل متتابعة تبدأ اعتباراً من 30 يونيو الجاري، وتشمل إدخال تفضيلات السكن بمكة المكرمة والمدينة المنورة، بما يشمل اختيار الأحياء والفنادق أو النزل والتصنيفات الفندقية المناسبة، تمهيداً لبدء إجراءات التعاقدات والترتيبات التشغيلية الخاصة بالموسم.

وأوضحت غرفة شركات السياحة أن منتصف يوليو المقبل سيشهد بدء إتاحة تحويل الأموال مباشرة إلى المحافظ الإلكترونية عبر منصة «نسك مسار»، إلى جانب فتح باب الاحتفاظ بالمخيمات التي تم حجزها خلال موسم حج 1447 هـ لاستخدامها في الموسم الجديد من خلال التعاقد المبكر على الباقات الشاملة مع شركات تقديم الخدمة السعودية.

الاجتماعات التحضيرية



كما تتضمن الخطة الزمنية بدء التعاقد على الباقات الشاملة لمكاتب شؤون الحجاج ووكالات الحج الخارجية، وإدخال رغبات توزيع بطاقات «نسك» للحجاج، فضلاً عن استكمال تفضيلات السكن وإجراء الاجتماعات التحضيرية اللازمة للموسم.

وأشار البرنامج الزمني إلى بدء تسجيل رغبات التفويج للحجاج ورفع بيانات الحجاج وأعضاء مكاتب شؤون الحجاج عبر منصة «نسك مسار» اعتباراً من أغسطس المقبل، مع تحديد مواعيد نهائية لإعلان التسجيل للحج والتعاقد على الباقات الشاملة واستكمال تحويل الأموال المطلوبة وإيداعها بالمحافظ الإلكترونية.

ومن المقرر أن يتم توقيع اتفاقية ترتيبات شؤون الحج واتفاقية رغبات التفويج على هامش معرض ومؤتمر الحج 2026، ضمن سلسلة الإجراءات التنظيمية التي تستهدف الإعداد المبكر للموسم الجديد وضمان جاهزية مختلف الجهات المعنية.

ووفقاً للجدول الزمني المعلن، تنتهي إجراءات التعاقد ورفع بيانات الحجاج بنهاية يناير 2027، على أن تبدأ بعد ذلك مرحلة إصدار تأشيرات الحج، إيذاناً بالدخول في المراحل التنفيذية النهائية للموسم.

ودعت غرفة شركات السياحة جميع الشركات الأعضاء إلى الالتزام بالمواعيد المحددة ومتابعة المستجدات الصادرة عن الوزارة والغرفة أولاً بأول، بما يضمن سرعة استكمال الإجراءات والاستفادة من المدد الزمنية المقررة لكل مرحلة من مراحل الإعداد لموسم حج 1448 هـ.