قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظة المنيا تتابع تداعيات الهزة الأرضية وتؤكد استقرار الأوضاع
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 3 أغسطس
صحة المصريين خط أحمر.. تحركات برلمانية لمواجهة الإعلانات الطبية المضللة والغش التجاري
أخبار التوك شو| أحمد موسى: مصر تواجه واحدة من أصعب مراحلها.. والأرصاد: انكسار الموجة شديدة الحرارة الثلاثاء
تسليم استمارات النجاح لطلاب الثانوية العامة في المدارس .. اليوم
لو مجموعك بين 50-60% علمي.. تعرف على الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026
معاريف: إسرائيل تخشى أن يتركها ترامب وحيدة أمام إيران.. وتحذيرات من تهديد وجودي
مساعد وزير الخارجية الأسبق: خريطة طريق غزة تتضمن إدارة فلسطينية للقطاع.. وإعلان آليات التنفيذ قريبًا
جهز أوراقك .. المستندات المطلوبة للتقديم في الجامعات الحكومية والأهلية 2026
ما مدى اشتراط الوضوء للاتيان بالأذكار عقب الصلوات؟.. الإفتاء توضح
بعد زلزال اليوم.. البحوث الفلكية يوجه تحذيرا عاجلا وتكشف التصرف الصحيح وقت الزلازل
شروط القبول بالمعاهد الصحية الشرطية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

تباين سعر الدولار في عدد من البنوك العاملة في مصر، مع استمرار تحركاته بشكل محدود، وخلال السطور التالية نرصد سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026 وفقًا لآخر التحديثات. 

أسعار الدولار اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026

وسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي: 

51.12 جنيه للشراء. 

51.22 جنيه للبيع.
 

وصل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي لنحو : 

51.10 جنيه للشراء.

 51.20 جنيه للبيع.


استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك HSBC عند:

 50.65 جنيه للشراء. 

50.75 جنيه للبيع.


انخفض سعر الدولار الأمريكي في بنك نكست ليسجل:

 50.55 جنيه للشراء.

 50.65 جنيه للبيع.
 

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو:

 50.45 جنيه للشراء. 

50.55 جنيه للبيع.
 

واستقر سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني عند: 

50.40 جنيه للشراء. 

50.50 جنيه للبيع.
 

وانخفض سعر الدولار في البنك الأهلي المصري لنحو:

 50.37 جنيه للشراء.  

50.47 جنيه للبيع.


وتراجع سعر الدولار في بنك مصر ليسجل : 

50.37 جنيه للشراء. 

50.47 جنيه للبيع.
 

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB):

 50.35 جنيه للشراء. 

50.45 جنيه للبيع.


وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية: 

50.35 جنيه للشراء. 

50.45 جنيه للبيع.


وسجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر: 

50.27 جنيه للشراء. 

50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم: 

50:35 جنيه للشراء. 

50.48 جنيه للبيع.

أعلي سعر لشراء الدولار

وسجل أعلى سعر لشراء الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) عند 51.12 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 51.22 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار
 سجل بنك كريدي أجريكول مصر أقل سعر لبيع الدولار عند 50.37 جنيه، فيما بلغ سعر الشراء 50.27 جنيه.
 

أسعار الدولار مصرف أبوظبي الإسلامي الجنيه المصري بنك نكست بنك قناة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تقييمات أسبوعية وشهرية لطلاب البكالوريا .. والحصول على 50% شرط لدخول الامتحان

زلزال السويس

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟.. البحوث الفلكية يوضح التفاصيل

مباحث أقسام الجيزة

بالأسماء.. شاهد اعتماد حركة التنقلات الداخلية لرؤساء مباحث أقسام الجيزة

زلزال

زلزال بقوة 5.5 ريختر في عدة مناطق بمصر.. وبيان عاجل من البحوث الفلكية

الأرصاد

العظمى تتخطى 45 درجة في الظل.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

وزير التربية والتعليم

هل هناك مواد خارج المجموع في البكالوريا ..وما عدد محاولات التحسين المتاحة؟|تفاصيل عاجلة

زلزال

بيان رسمي من البحوث الفلكية يوضح تفاصيل الزلزال

وزير التربية والتعليم

البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة.. تفاصيل كاملة تشرح نظامها الدراسي ومساراتها

ترشيحاتنا

كيف تفعل إشعارات الزلازل على موبايلك

كيف تفعل إشعارات الزلازل على موبايلك

ويندوز 11

أداء أسرع بدون تكلفة.. تحسينات مرتقبة لنظام ويندوز 11 للأجهزة الضعيفة

اخبار السيارات

أخبار السيارات| مرسيدس 190 Evo II تعود من التسعينيات.. مواصفات بورشه باناميرا 2026 GTS

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد