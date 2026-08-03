سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين

تباين سعر الدولار في عدد من البنوك العاملة في مصر، مع استمرار تحركاته بشكل محدود، وخلال السطور التالية نرصد سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026 وفقًا لآخر التحديثات.

أسعار الدولار اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026

وسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:

51.12 جنيه للشراء.

51.22 جنيه للبيع.



وصل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي لنحو :

51.10 جنيه للشراء.

51.20 جنيه للبيع.



استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك HSBC عند:

50.65 جنيه للشراء.

50.75 جنيه للبيع.



انخفض سعر الدولار الأمريكي في بنك نكست ليسجل:

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو:

50.45 جنيه للشراء.

50.55 جنيه للبيع.



واستقر سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني عند:

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.



وانخفض سعر الدولار في البنك الأهلي المصري لنحو:

50.37 جنيه للشراء.

50.47 جنيه للبيع.



وتراجع سعر الدولار في بنك مصر ليسجل :

50.37 جنيه للشراء.

50.47 جنيه للبيع.



وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB):

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية:

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر:

50.27 جنيه للشراء.

50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم:

50:35 جنيه للشراء.

50.48 جنيه للبيع.

أعلي سعر لشراء الدولار

وسجل أعلى سعر لشراء الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) عند 51.12 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 51.22 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار

سجل بنك كريدي أجريكول مصر أقل سعر لبيع الدولار عند 50.37 جنيه، فيما بلغ سعر الشراء 50.27 جنيه.

