تراجع سعر الدولار اليوم الأحد 2 أغسطس 2026 في البنوك المصرية

واصل سعر الدولار اليوم الأحد 2 أغسطس 2026 تراجعه أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، في تطور يحظى باهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين والمتعاملين في سوق الصرف، مع استمرار التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية داخل الجهاز المصرفي المصري.

يأتي هذا التراجع في ظل متابعة دقيقة من جانب العملاء لحركة سعر الدولار، باعتباره أحد أبرز المؤشرات الاقتصادية المؤثرة في الأسواق المحلية والأنشطة التجارية المختلفة.

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كم سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري؟

أعلن البنك المركزي المصري أحدث أسعار صرف الدولار، حيث سجل 51.07 جنيه للشراء و51.21 جنيه للبيع. ويُعد السعر الصادر عن البنك المركزي المصري المرجع الرئيسي الذي تستند إليه البنوك العاملة في السوق المحلية عند متابعة حركة أسعار الصرف، كما يمثل مؤشرًا مهمًا لتطورات سوق النقد في مصر.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 50.37 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع، مواصلًا التراجع مقارنة بمستوياته السابقة، مع استمرار البنك في تحديث أسعار العملات الأجنبية بصورة دورية خلال ساعات العمل الرسمية، بما يتيح للعملاء الاطلاع على أحدث الأسعار أولًا بأول.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

استقر سعر الدولار في بنك مصر عند مستوى 50.38 جنيه للشراء و50.48 جنيه للبيع، ويواصل البنك تقديم خدمات شراء وبيع العملات الأجنبية لعملائه، باعتباره أحد أكبر البنوك الحكومية التي تشهد إقبالًا ملحوظًا من المواطنين الراغبين في تنفيذ معاملات الصرف المختلفة.

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

أظهرت أحدث أسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية المستويات الآتية:

البنك المصري الخليجي: 50.35 جنيه للشراء، و50.45 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 50.35 جنيه للشراء، و50.45 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.40 جنيه للشراء، و50.50 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 50.35 جنيه للشراء، و50.45 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.37 جنيه للشراء، و50.47 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.45 جنيه للشراء، و50.55 جنيه للبيع.

وتعكس هذه الأسعار استمرار التراجع الطفيف في قيمة الدولار داخل عدد من البنوك، مع وجود فروق محدودة بين أسعار الشراء والبيع، وهو ما يعكس اختلاف سياسات التسعير بين المؤسسات المصرفية وفقًا لحركة السوق.

ما أسباب تراجع سعر الدولار أمام الجنيه؟

يرتبط تحرك سعر الدولار في السوق المصرية بمجموعة من العوامل الاقتصادية التي تؤثر بصورة مباشرة في أسعار الصرف، ويأتي في مقدمتها حجم المعروض من النقد الأجنبي داخل السوق المحلية، إلى جانب تدفقات الاستثمارات، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، فضلًا عن السياسات النقدية المطبقة محليًا وعالميًا.

كما تلعب قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتعلقة بأسعار الفائدة دورًا مهمًا في تحديد اتجاه العملة الأمريكية أمام العملات العالمية، بما في ذلك الجنيه المصري، إضافة إلى تأثير حركة الأسواق المالية الدولية والتغيرات الاقتصادية العالمية على أداء الدولار.

لماذا يواصل سعر الدولار جذب اهتمام المواطنين؟

يحافظ سعر الدولار على مكانته باعتباره من أكثر المؤشرات الاقتصادية متابعة داخل مصر، نظرًا لارتباطه بالعديد من الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التجارية، فضلًا عن تأثيره في حركة الاستيراد والتصدير وأسعار عدد من السلع والخدمات.

ويتابع المواطنون ورجال الأعمال والمستوردون تطورات سعر الدولار بصورة مستمرة، في ظل التغيرات اليومية التي تشهدها أسعار الصرف، حيث يسهم الاطلاع على أحدث الأسعار في اتخاذ القرارات المالية المناسبة سواء فيما يتعلق بعمليات الشراء أو البيع أو التخطيط للمعاملات التجارية.

البنوك تواصل تحديث أسعار العملات

تحرص البنوك المصرية على تحديث أسعار العملات الأجنبية بشكل مستمر خلال ساعات العمل الرسمية، بما يضمن توفير أحدث بيانات أسعار الصرف للعملاء بصورة لحظية، ويساعدهم على متابعة تطورات السوق واتخاذ قراراتهم المالية استنادًا إلى أحدث الأسعار المعلنة.

ويظل سعر الدولار من أبرز المؤشرات التي تحظى باهتمام واسع في السوق المصرية، مع استمرار متابعة المتعاملين لأي تغيرات جديدة قد تطرأ على أسعار الصرف داخل البنوك المختلفة، خاصة في ظل التحديثات اليومية التي تشهدها سوق العملات.