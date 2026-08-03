سيتروين C3 اير كروس 2027 تباع بهذه المواصفات

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

سيتروين C3 اير كروس موديل 2027

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: سيتروين C3 اير كروس موديل 2027، وتنتمي C3 اير كروس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد سيتروين C3 اير كروس موديل 2027

سيتروين C3 اير كروس موديل 2027

تأتى سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4395 مم، وعرض 1795 مم، وارتفاع 1660 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2670 مم .

محرك سيتروين C3 اير كروس موديل 2027

سيتروين C3 اير كروس موديل 2027

تستمد سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وبها قوة 130 حصان، وبها خزان وقود سعة 44 لتر، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات سيتروين C3 اير كروس موديل 2027

زودت سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، بجانب عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول .

سيتروين C3 اير كروس موديل 2027

ويوجد بـ سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2027، مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها Isofix، وبها Touch Screen، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

سعر سيتروين C3 اير كروس موديل 2027

سيتروين C3 اير كروس موديل 2027

تباع سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 80 ألف جنيه .