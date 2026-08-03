قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشرقية: لا خسائر أو انهيارات بسبب الهزة الأرضية وفحص عقار الغشام أجراء احترازي
15 سوقًا تستحوذ على 60% من صادرات الصناعات الغذائية المصرية بقيمة 2.28 مليار دولار
278 رحلة دولية تصل الغردقة خلال 48 ساعة.. استمرار الانتعاش السياحي بالبحر الأحمر
طرابزون سبور يجهز طائرة خاصة لمحمد صلاح
إيران تعدم عميلين قدما معلومات عسكرية للموساد وقت الحرب
الفيفا تتدخل في حسم صفقة يان ديوماندي لـ ريال مدريد بعد أزمة الوكلاء
البحوث الفلكية تكشف حقيقة حدوث زلزال جديد خلال الفترة المقبلة
رغم أزماته مع الاتحاد الأوروبي .. إنفانتينو لم يتأثر بقرار إلغاء بيع حصص كأس العالم
وسائل إعلام عبرية: ترامب ترك نتنياهو في الظلام حول ضربة إيران
الصحة تقدم روشتة لكبار السن للتعامل مع الزلازل.. خطوات بسيطة قد تنقذ حياة
تحرير 835 مخالفة بسبب الملصق الإلكتروني
من ثورة المليارات إلى الاستثمار الذكي.. كيف غيّر الدوري السعودي فلسفة الإنفاق في الميركاتو؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيتروين C3 اير كروس 2027 تباع بهذه المواصفات

سيتروين C3 اير كروس موديل 2027
سيتروين C3 اير كروس موديل 2027
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

سيتروين C3 اير كروس موديل 2027

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: سيتروين C3 اير كروس موديل 2027، وتنتمي C3 اير كروس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد سيتروين C3 اير كروس موديل 2027

سيتروين C3 اير كروس موديل 2027

تأتى سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4395 مم، وعرض 1795 مم، وارتفاع 1660 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2670 مم .

محرك سيتروين C3 اير كروس موديل 2027

سيتروين C3 اير كروس موديل 2027

تستمد سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2027 قوتها من محرك سعة  1200 سي سي تيربو، وبها قوة 130 حصان، وبها خزان وقود سعة 44 لتر، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات سيتروين C3 اير كروس موديل 2027

زودت سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، بجانب عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول .

سيتروين C3 اير كروس موديل 2027

ويوجد بـ سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2027، مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها Isofix، وبها Touch Screen، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

سعر سيتروين C3 اير كروس موديل 2027

سيتروين C3 اير كروس موديل 2027

تباع سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 80 ألف جنيه .

سيتروين C3 اير كروس موديل 2027 السيارات الـ SUV الرياضية سيتروين C3 اير كروس C3 اير كروس محرك سيتروين C3 اير كروس سيتروين C3 سعر سيتروين C3 اير كروس موديل 2027 السيارات الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال السويس

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟.. البحوث الفلكية يوضح التفاصيل

مباحث أقسام الجيزة

بالأسماء.. شاهد اعتماد حركة التنقلات الداخلية لرؤساء مباحث أقسام الجيزة

زلزال

زلزال بقوة 5.5 ريختر في عدة مناطق بمصر.. وبيان عاجل من البحوث الفلكية

الذهب

الجرام وصل 3920 جنبها.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

زلزال

منشور متداول يثير الجدل بعد الهزة الأرضية.. وتوقعات بنشاط زلزالي وبركاني قبل ساعات من الزلزال

زلزال

بيان رسمي من البحوث الفلكية يوضح تفاصيل الزلزال

البنزين

بعد زيادات الأسعار العالمية.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

زلزال

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب مصر وعددا من دول الشرق الأوسط

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر يفتح اليوم ملف “الصدقة” في ملتقاه الفقهي الـ63

الجامع الأزهر يفتح اليوم ملف “الصدقة” في ملتقاه الفقهي الـ63

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر: تدبر القرآن والعمل به منهجا لتحقيق التوازن بين مطالب الإنسان الروحية والسلوكية

الأوقاف تواصل تنفيذ البرنامج الصيفي

الأوقاف تواصل تنفيذ البرنامج الصيفي للطفل وبدء اختيار المتميزين بالمديريات

بالصور

مي حلمي تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة

مى حلمى تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة
مى حلمى تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة
مى حلمى تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة

طريقة عمل الشيش طاووق

طريقة عمل الشيش طاووق.
طريقة عمل الشيش طاووق.
طريقة عمل الشيش طاووق.

شيرين عبد الوهاب بإطلالة عفوية دون مكياج في أول ظهور بعد غياب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد