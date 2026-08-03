رئيس جامعة طنطا يفتتح محطة تنقية المياه بكلية علوم الرياضة

افتتح الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، اليوم، محطة تنقية المياه الجديدة بكلية علوم الرياضة، وذلك في إطار حرص الجامعة المستمر على تطوير التسهيلات والخدمات المقدمة لمنتسبيها وتوفير بيئة تعليمية ورياضية آمنة وصحية، جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور هاني سعيد، عميد كلية علوم الرياضة، إلى جانب وكلاء الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

توجيهات جامعة طنطا

وعقب الافتتاح، تفقد رئيس الجامعة أجزاء المحطة والتقنيات المستخدمة في عمليات الفلترة والتعقيم، مطمئناً على مدى مطابقة المياه للمواصفات القياسية للجودة والسلامة الصحية، وما ستوفره المحطة من إمدادات صحية تُخدم كليات المجمع المختلفة والملاعب الرياضية.

أضاف رئيس الجامعة أن افتتاح محطة تنقية المياه اليوم بكلية علوم الرياضة يأتي استكمالاً لاستراتيجية الجامعة الشاملة في تطوير البنية التحتية بكافة الكليات، والاهتمام بالصحة العامة لأبنائنا الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مؤكداً أن كلية علوم الرياضة لها طبيعة خاصة تتطلب توفير أعلى معايير الجودة في المرافق والخدمات لدعم الأنشطة والتدريبات البدنية اليومية، مشيراً إلى استمرارية الجامعة في تقديم كافة أوجه الدعم للارتقاء بكفاءة المنشآت الجامعية بما يحقق أعلى معدلات السلامة والاستدامة.

تحسين خدمات

من جانبه أضاف الدكتور هاني سعيد، أن إنشاء هذه المحطة تم بالجهود الذاتية وبدعم كامل من إدارة الجامعة، لتلبية الاحتياجات الحيوية للكلية ولطلاب المجمع ككل، مؤكداً حرص الكلية على تسخير كافة الإمكانيات لتوفير بيئة صحية وآمنة لخدمة جميع أبنائنا الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، بما يدعم مسيرتهم التعليمية والرياضية.