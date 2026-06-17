الحافي.. رانيا فريد شوقي تعود للسينما بعد غياب سنوات| خاص

انتهت الفنانة رانيا فريد شوقي من تصوير دورها ضمن أحداث فيلم "الحافي"، والذي تعود من خلاله للسينما بعد غياب سنوات.

فيلم “الحافي” بطولة إلهام شاهين وعمرو عبد الجليل وأميرة فتحي، ومن تأليف محمد الغيطي.

وكان آخر أعمال رانيا فريد شوقي مسرحية "مش روميو وجوليت" من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوى، وهى قصة مستوحاة من روميو وجوليت لوليام شكسبير، البطولة للفنانين رانيا فريد شوقي، على الحجار، ميدو عادل، عزت زين، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، والمطربة أميرة أحمد.

العرض من إخراج عصام السيد، صياغة شعرية أمين حداد، مخرج منفذ صفوت حجازى، موسيقى وألحان أحمد شعتوت، استعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي، مساعدا الإخراج حمدى حسن ومحمود خليل، إضاءة ياسر شعلان، ملابس علا جودة ومى كمال، ، جرافيك محمد عبدالرازق، فوتوغرافيا عادل مبارز، دعاية محمد فاضل .