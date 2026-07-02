تفاصيل تعاون عمرو مصطفى مع رامي جمال في 3 أغاني بألبومه الجديد

يتعاون الفنان عمرو مصطفى مع الفنان رامي جمال في 3 أغاني، مقرر طرحهم قي ألبومه الجديد.

الألبوم يحمل اسم "علامة"، ومن المقرر طرحه يوم السبت المقبل الموافق 4 يوليو، في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

وتأتي الأغاني على النحو التالي:

1- أغنية "بتفتكريني" من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، توزيع وميكس وماستر أمين نبيل.

2- أغنية "شايف إيه؟" من كلمات الشاعر مصطفى ناصر، ألحان عمرو مصطفى، توزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم.

3- أغنية "إيه اللي جابك؟" من كلمات الشاعر مصطفى ناصر، ألحان عمرو مصطفى، توزيع وميكس وماستر أمين نبيل.

أغاني عمرو مصطفى

وفي سياق متصل، الفنان عمرو مصطفى حالة من النشاط الفني ، حيث حقق نجاحًا كبيرًا مؤخرً بتعاونه مع الفنان حماقي في 7 أغاني، من ألبومه الجديد "سمّعوني" ليكون له نصيب الأسد.

وظهرت بصمة عمرو مصطفى في ألبوم "حماقي" في الأغاني الآتية: أغنية "قالوا عني إيه؟"، التي تم طرحها قبل طرح الألبوم كاملًا بما يقرب من أسبوع، تشويقًا للجمهور، ومن ثم تم طرح 6 أغاني دفعةً واحدة لـ عمرو مع باقي الألبوم، وهم: أغنية حلي حلي، أغنية بتسألوني، أغنية حبيتك بحياتي، أغنية مشيتي، أغنية خلينا.