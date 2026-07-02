قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع شاب وإصابة آخرين في حادث انقلاب دراجة نارية بقنا
رانيا فريد شوقي عن مشاركتها في فيلم «الحافي»: أجسد طبيبة نفسية تواجه الدجل |خاص
"الصحة العالمية" تعلن انتهاء تفشي فيروس هانتا المرتبط بسفينة سياحية
ضوابط جديدة وتنسيق نهائي.. القاهرة والجيزة تعلنان شروط القبول بالثانوي العام
سمير فرج: مصر استطاعت تجاوز العديد من التحديات بفضل امتلاكها جيشًا قويًا وشعبًا واعيًا
إمام عاشور: لا يوجد منافس سهل.. وسنقاتل لتحقيق الفوز على أستراليا
المهدي سليمان: تمثيل منتخب مصر شرف كبير.. وطموحنا في المونديال بلا حدود
أويارزابال يمنح إسبانيا التقدم أمام النمسا في دور الـ32 من مونديال 2026
تعديلات قانون التصالح تدخل مرحلة الحسم.. مطالب برلمانية بإقرارها قبل فض دور الانعقاد
نبيل فهمي يدين التفجير الإرهابي في دمشق ويقدم التعازي لأسر الضحايا
سعر الدولار اليوم الخميس 2 يوليو 2026 في البنوك المصرية
الضأن تخطت 450 جنيها.. أسعار اللحوم اليوم الخميس 2 يوليو 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تفاصيل تعاون عمرو مصطفى مع رامي جمال في 3 أغاني بألبومه الجديد

رامي جمال وصناع ألبومه
رامي جمال وصناع ألبومه
سعيد فراج

يتعاون الفنان عمرو مصطفى مع الفنان رامي جمال في 3 أغاني، مقرر طرحهم قي ألبومه  الجديد.

الألبوم يحمل اسم "علامة"، ومن المقرر طرحه يوم السبت المقبل الموافق 4 يوليو، في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

وتأتي الأغاني على النحو التالي:

1- أغنية "بتفتكريني" من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، توزيع وميكس وماستر أمين نبيل.

2- أغنية "شايف إيه؟" من كلمات الشاعر مصطفى ناصر، ألحان عمرو مصطفى، توزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم.

3- أغنية "إيه اللي جابك؟" من كلمات الشاعر مصطفى ناصر، ألحان عمرو مصطفى، توزيع وميكس وماستر أمين نبيل.

أغاني عمرو مصطفى

وفي سياق متصل، الفنان عمرو مصطفى حالة من النشاط الفني ، حيث حقق نجاحًا كبيرًا مؤخرً بتعاونه مع الفنان حماقي في 7 أغاني، من ألبومه الجديد "سمّعوني" ليكون له نصيب الأسد.

وظهرت بصمة عمرو مصطفى في ألبوم "حماقي" في الأغاني الآتية: أغنية "قالوا عني إيه؟"، التي تم طرحها قبل طرح الألبوم كاملًا بما يقرب من أسبوع، تشويقًا للجمهور، ومن ثم تم طرح 6 أغاني دفعةً واحدة لـ عمرو مع باقي الألبوم، وهم: أغنية حلي حلي، أغنية بتسألوني، أغنية حبيتك بحياتي، أغنية مشيتي، أغنية خلينا.

عمرو مصطفى رامي جمال الفنان عمرو مصطفى ألبوم رامي جمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحانات الثانوية العامة

من النماذج الاسترشادية|أول رد من التعليم على شكاوى صعوبة امتحان كيمياء الثانوية العامة

سعر الذهب

1400 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تشكيل لجنة لإعادة النظر في امتحان كيمياء الثانوية العامة بعد شكاوى الطلاب

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى| بيان عاجل من التعليم بشأن امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

إجابات امتحان الكيمياء 2026 لطلاب الثانوية العامة .. معلم يحسم الجدل

تيتي ينجي

مهاجم أستراليا يعتنق الإسلام قبل مواجهة مصر بكأس العالم 2026

أسعار السجائر

الـ LM بكام؟.. أسعار السجائر الشعبي والمستوردة اليوم الخميس 2 يوليو 2026 في مصر

مصر وإيران

تعويض مليار دولار.. مسئول إيراني يقاضي الفيفا بسبب مباراة مصر في كأس العالم

ترشيحاتنا

جامعة القاهرة

التعليم العالي: جامعة القاهرة تفتتح منظومة رقمية متكاملة بكلية الحقوق

الدكتور محمد محمود النجار

أستاذ جامعي يحذر من آثار الغش في الثانوية العامة على كليات الطب

الأورام السرطانية

الصحة: 19 مليون مواطن استفادوا من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

بالصور

مستوحاة من عالم الموضة.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ليست عدوة الرجيم.. كيف تتناول البطاطس بدون زيادة في الوزن؟

لماذا لا تسبب البطاطس زيادة الوزن؟
لماذا لا تسبب البطاطس زيادة الوزن؟
لماذا لا تسبب البطاطس زيادة الوزن؟

يقلل خطر الإصابة بالخرف.. نظام غذائي يحمي الجسم من الالتهابات

نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف
نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف
نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف

تغييرات بسيطة في نمط الحياة تحميك من البواسير.. طبيب يحذر من تجاهل النزيف

أسباب الأصابة بالبواسير وطرق الوقاية
أسباب الأصابة بالبواسير وطرق الوقاية
أسباب الأصابة بالبواسير وطرق الوقاية

فيديو

تسرب غاز داخل المنزل

واقعة موجعة.. تسرب غاز ينهي حياة أم وصغيرتها داخل منزلهما في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

المزيد