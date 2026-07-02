موسم الساحل.. إلهام شاهين تخطف الأنظار بأحدث ظهور

شاركت الفنانة إلهام شاهين صورا جديدة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

وخطفت إلهام شاهين الأنظار بإطلالة صيفية مميزة بفستان انيق من الساحل الشمالي.

فيلم الحافي

على جانب آخر، تواصل إلهام شاهين تصوير مشاهدها في فيلم الحافي، الذي يكتبه محمد الغيطي ويخرجه مازن الجبلي.

وكشفت الفنانة في تصريحات سابقة أن العمل يناقش قضية الدجالين وطرق خداعهم للناس، مؤكدة رفضها التام لمثل هذه الممارسات وعدم إيمانها بقراءة الفنجان أو التنبؤ بالمستقبل، مشيرة إلى أنها لم تقتنع يومًا بما يردده أصحاب هذه الادعاءات