قبل انطلاقه في 8 يوليو .. عرض "الحب المحرر" يرفع لافتة "كامل العدد"

يفتتح فريق (Better Show) المسرحي عرضه الجديد «الحب المحرر» مساء 8 يوليو على مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية، على أن يستمر العرض حتى 11 يوليو المقبل، بواقع حفلتين في الليلة الواحدة الأولى في الخامسة والنصف والثانية في الثامنة والنصف مساءً.



ورفع العرض لافتة "كامل العدد" قبل إنطلاقه بأيام، ليعلن عن نفاذ تذاكر جميع حفلاته، حيث نفذت حفلتين بالكامل بعد الإعلان عن العرض بأيام.

و«الحب المحرر» عن الرواية الأكثر مبيعًا في العالم، التي تحمل الاسم نفسه للكاتبة فرنسين ريفرز.



وسبق أن قدم فريق (Better Show)العرض قبل 7 سنوات، وحقق نجاحًا كبيرًا، إذ عُرض على أكثر من مسرح، من بينها «الفلكي» و«الهوسابير» و«ساقية الصاوي».



ويجري مخرج العرض مايكل مجدي بروفات مكثفة للعمل، إذ يقدم في نسخة جديدة يغلب عليها الطابع الموسيقي والاستعراضي، مؤكدًا أن هذه النسخة ستكون مفاجأة لمحبي «الحب المحرر».



وتأتي عودة العرض بناءً على طلب جمهور الفريق، الذين طالبوا بإعادة تقديم المسرحية.

و«الحب المحرر» دراماتورج سفيان الخضري، ويشاركه الكتابة مخرج العرض مايكل