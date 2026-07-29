الكويت : أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمننا

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار تعرّض المملكة العربية السعودية لاعتداءات الميليشيات التابعة لإيران في العراق، بما يعكس إصرار تلك الميليشيات على مواصلة التصعيد وزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وقال البيان الكويتي : وكان آخرها العدوان السافر بإطلاق طائراتٍ مسيّرة في محاولةٍ بائسة لاستهداف منشآتٍ بترولية في المنطقة الشرقية مساء يوم أمس، بما يُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة وتهديداً لأمنها وسلامة أراضيها، وذلك في وقتٍ تبذل فيه المملكة جهوداً مخلصة للإسهام في إنهاء التصعيد في المنطقة.

كما جددت الوزارة الكويتية تضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية ، ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها ومقدراتها، بما في ذلك حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، الذي يكفله القانون الدولي بموجب المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

وشدد الخارجية الكويتية على أن أمن المملكة جزءٌ لا يتجزأ من أمن دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي وقت لاحق من اليوم ؛ ذكرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن قواتها والقوات المسلحة السعودية نفذتا ضربات دقيقة في العراق ضد إرهابيين متحالفين مع إيران كان الحرس الثوري الإيراني قد وجههم لمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية الخاصة بالطاقة في السعودية".

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في بيان على منصة "إكس" صباح اليوم الأربعاء، أن طائرات مقاتلة أمريكية وسعودية نفذت ضربات ضد مواقع لوجستية ومواقع أسلحة متعددة تابعة لإرهابيين في شرق العراق كرد قوي على أكثر من 30 هجومًا جويًا بطائرات مسيرة، موجهة من الحرس الثوري الإيراني خلال الـ 72 ساعة الماضية.

وأضاف البيان أن "هذه الهجمات غير المبررة على القوات الأمريكية لم تنجح.

فمن فبراير إلى أبريل 2026، نُفذ أكثر من 600 محاولة هجوم ضد مواطنين أمريكيين ومنشآت أمريكية من قبل ميليشيات موالية لإيران في العراق".

وشدد البيان على ضرورة وقف الحرس الثوري الإيراني ووكلائه هذه الهجمات لتجنب أي رد عسكري أمريكي إضافي