وائل رياض بعد الفوز على الأردن: راضٍ عن الأداء.. وهذه بداية قوية لمشوار الإعداد

علق وائل رياض مدرب منتخب مصر للشباب، على فوز الفراعنة الصغار على الأردن بثنائية نظيفة في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء.

وقال وائل رياض في تصريحاته عقب المباراة: راضٍ عن النتيجة والأداء، خاصة أنها المباراة الدولية الودية الأولى في فترة الإعداد التي انطلقت الشهر الجاري.

وأضاف: أشكر اللاعبين على تنفيذ الأدوار التي طلبتها منهم. منحنا الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين للاطمئنان عليهم ومدى جاهزيتهم والاحتكاك الدولي قبل انطلاق التصفيات.

واختتم مدرب منتخب مصر للشباب حديثه قائلًا: منتخب الأردن قدم مباراة قوية ويملك عناصر مميزة جعلتنا نستفيد من التجربة ونستعد بدءًا من الغد لمواجهة الأردن الودية الثانية يوم الجمعة المقبل





