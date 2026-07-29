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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جاي كلايتون.. لماذا يتخوف الكثيرون من تعيين أبو المخابرات الأمريكية الجديد؟

أبو المخابرات الأمريكية
أبو المخابرات الأمريكية
محمد على
نتيجة الثانوية العامة 2026

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تعيين جاي كلايتون مديراً للاستخبارات الوطنية في الوقت الذي بدأ فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تكرار مزاعمه الكاذبة بشأن انتخابات عام 2020 التي خسرها.

جاء التصويت في مجلس الشيوخ بنتيجة 51-47 على أساس حزبي، حيث أيد الجمهوريون التعيين بينما صوت الديمقراطيون ضده.

بعد التصويت، أشاد ترامب بكلايتون ونشر على موقع Truth Social: “جاي متميز بكل المقاييس، وسيقوم بعمل رائع كمدير للمخابرات”.

 

أبو المخابرات الأمريكية 
 

سيتولى كلايتون الآن قيادة وكالات الاستخبارات الـ 18، بما في ذلك وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ووكالة الأمن القومي (NSA) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، والتي كانت تعاني من اضطرابات في القيادة وتخفيضات في عدد الموظفين.

ويعد رئيسا سابقا لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ومحامٍ أمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك.

عارض الديمقراطيون ترشيح كلايتون بعد أن رفض مراراً  خلال جلسة استماع لتأكيد منصبه أن يصرح صراحةً بأن جو بايدن فاز في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ، مكتفياً بالقول إن النتيجة قد تم "التصديق عليها".

قال كلايتون: "أنا لست منكراً للانتخابات"، دون أن يجيب على السؤال مباشرة. 

يحل كلايتون محل تولسي جابارد، التي استقالت في يونيو، وقام ترامب بتعيين بيل بولت مؤقتًا كرئيس للاستخبارات بالنيابة.

أشرف بولت، وهو من الموالين لترامب وليس لديه خبرة في الأمن القومي، على فترة مضطربة تميزت بتقليص عدد الموظفين بنسبة 30% تقريباً ونشر وثائق استخباراتية لعام 2020 توضح بالتفصيل قدرة الصين على التدخل في السياسة الأمريكية ونقاط الضعف في النظام الانتخابي.

 

ترامب ومزاعمه الكاذبة بشأن انتخابات عام 2020

جدد ترامب مؤخراً مزاعمه الكاذبة بشأن انتخابات عام 2020 ، مما أثار تدقيقاً بشأن تعامل الإدارة مع وكالات الاستخبارات قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.

قال السيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف لشبكة CNN إن رفض كلايتون التصريح بشكل قاطع بأن بايدن فاز في انتخابات 2020 "يشير إلى أنه إذا كان الرئيس [ترامب] يريد من وكالات الاستخبارات أن تلفق شيئاً لتبرير التدخل في انتخابات التجديد النصفي ، فإن جاي كلايتون لا يملك الشجاعة الكافية لمواجهته".

مجلس الشيوخ الأمريكي تعيين جاي كلايتون مديراً للاستخبارات الوطنية ترامب اخبار أمريكا

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