تتعاون مع مروان خوري.. تفاصيل ألبوم إليسا 2026

تواصل الفنانة اللبنانية إليسا تشويق جمهورها لألبومها الجديد، الذي تعمل على الانتهاء منه حاليا بالتعاون مع نخبة من أبرز صناع الموسيقى في الوطن العربي، ليكون ثاني ألبوم تنتجه بنفسها بعد نجاح ألبوم "أنا سكتين".

ألبوم إليسا 2026

كشفت إليسا، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الألبوم لن يتضمن أي دويتوهات غنائية، مؤكدة أنها فضلت تقديمه بصوتها فقط، مع استمرار التعاون مع عدد من الملحنين، في مقدمتهم الفنان مروان خوري، الذي يوقع ألحان ثلاث أغنيات ضمن الألبوم، والمقرر طرحه خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأضافت أن الألبوم يحمل تنوعا في اللهجات بين المصرية والخليجية، مع سيطرة واضحة للأغنيات المصرية، مشيرة إلى تعاونها مع مجموعة كبيرة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم محمد يحيى، والراحل محمد رحيم، وأحمد المالكي، ومدين، وأحمد زعيم، وأحمد حسن راؤول، وعزيز الشافعي، والموزع أحمد عبد السلام.

إليسا تقدم أغنية لعبة الأيام

وفي سياق آخر، كانت إليسا قد طرحت مؤخرا فيديو كليب أغنية "لعبة الأيام" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، بالتزامن مع إتاحتها على مختلف منصات الاستماع في الوطن العربي. والأغنية من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيى، وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وحققت حتى الآن أكثر من مليون و200 ألف مشاهدة على يوتيوب.

وكانت إليسا قد استعادت مؤخرا قناتها الرسمية على يوتيوب بعد نزاع قضائي مع شركة وتري، لتعود إلى نشر أعمالها عبرها مجددا، وكان من بينها ألبوم "أنا سكتين"، الذي أصبح متاحا على يوتيوب لأول مرة بعد نحو عامين من طرحه عبر منصات الاستماع الموسيقية.