أنا ضد الإبر و العمليات .. إليسا تكشف سر فقدان وزنها

كشفت المطربة إليسا، عن السر وراء حفاظها على رشاقتها، مؤكدة أنها تعتمد على نظام غذائى صارم وممارسة الرياضة، وترفض اللجوء إلى إبر التخسيس أو العمليات.

وقالت إليسا، خلال تصريحاتها لبرنامج «أغاني أغاني»: «أنا باعمل مجهود كبير عشان أفضل محافظة على وزني، أنا عايشة بلا أكل تقريبًا».

وختمت : «أنا ضد الإبر والعمليات، لأن كلها كيلوهات بسيطة بتروح مع الرياضة، وقلة الأكل، ونوعية اللي بأكله»، مشيرة إلى أن الالتزام بالعادات الصحية هو السبب الرئيسى وراء حفاظها على وزنها.

كانت إليسا قد طرحت مؤخرًا فيديو كليب أغنيتها الجديدة «لعبة الأيام»، عبر جميع المنصات الموسيقية فى الوطن العربى، وهى أولى أغنيات ألبومها الجديد المرتقب، وذلك بعد حملة تشويقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثارت تفاعل جمهورها.