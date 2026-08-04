قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توقعات بارتفاع الذهب في مصر .. وعيار 21 يستقر عند هذا السعر
بشرى سارة من الأرصاد بشأن حالة الطقس.. انكسار الموجة الحارة
الرئيس الإيراني: نحمي حدودنا ولا نسعى إلى توسيع نطاق الحرب
استعدادًا لمونديال الفروسية.. مصر تبدأ ترقيم خيول الأهرامات بالشرائح الإلكترونية
صلاة كسوف الشمس.. متى تقام وكيفية أدائها ؟
خالد الغندور يكشف موقف عمر كمال عبد الواحد مع الأهلي
التموين تكشف ضوابط الأوكازيون الصيفي.. تخفيض حقيقي للأسعار
جندي روسي يفتح النار في شبه جزيرة القرم.. ومقتل 4 أشخاص
اعرف الجرام بكام.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026
منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية.. من يحق له الحصول عليها؟
لم يسلم منه أحد.. توسع انتشار داء الكلب في إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أنا ضد الإبر و العمليات .. إليسا تكشف سر فقدان وزنها

إليسا
إليسا
علا محمد

كشفت المطربة إليسا، عن السر وراء حفاظها على رشاقتها، مؤكدة أنها تعتمد على نظام غذائى صارم وممارسة الرياضة، وترفض اللجوء إلى إبر التخسيس أو العمليات.

وقالت إليسا، خلال تصريحاتها لبرنامج «أغاني أغاني»: «أنا باعمل مجهود كبير عشان أفضل محافظة على وزني، أنا عايشة بلا أكل تقريبًا».

وختمت : «أنا ضد الإبر والعمليات، لأن كلها كيلوهات بسيطة بتروح مع الرياضة، وقلة الأكل، ونوعية اللي بأكله»، مشيرة إلى أن الالتزام بالعادات الصحية هو السبب الرئيسى وراء حفاظها على وزنها.

كانت إليسا قد طرحت مؤخرًا فيديو كليب أغنيتها الجديدة «لعبة الأيام»، عبر جميع المنصات الموسيقية فى الوطن العربى، وهى أولى أغنيات ألبومها الجديد المرتقب، وذلك بعد حملة تشويقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثارت تفاعل جمهورها.

المطربة إليسا إليسا فيديو كليب أغنيتها الجديدة لعبة الأيام الوطن العربى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

حقيقة زلزال 4 و5 أغسطس.. رئيس البحوث الفلكية يرد على الشائعات

تنسيق الجامعات

جايب 65% علمي علوم؟.. هذه الكليات تنتظرك في تنسيق الجامعات 2026

عداد الكهرباء

بعد زيادة الشرائح ورسوم خدمة العملاء.. اعرف سر خصم 428 جنيها من رصيد عداد الكهرباء

سعر الجنيه الذهب اليوم

خسارة 840 جنيها.. الجنيه الذهب يواصل الهبوط

أرشيفية

شعر به السكان.. زلزال يضرب المغرب بقوة 4.7 ريختر

أسعار الذهب اليوم

هبوط اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 .. كم سعر عيار 21؟

عداد الكهرباء

حتى لو الشقة مقفولة .. الكهرباء تقر 30 جنيهًا زيادة في رسوم خدمة العملاء

فينو

تبدأ من جنيه واحد للرغيف.. التموين تعلن أسعار الخبز السياحي والفينو الرسمية

ترشيحاتنا

محمد علي بن رمضان

محمد علي بن رمضان يبدأ إجراءات انضمامه للشمال القطري بعد تجربة الأهلي

خوليان ألفاريز

أتلتيكو مدريد يغلق الباب أمام برشلونة.. وجيل مارين يتحدى رغبة ألفاريز

صلاح مصدق

شوبير يكشف تفاصيل أزمة الزمالك مع صلاح مصدق

بالصور

بالشراشيب.. هدى المفتى تثير الجدل بفستان لافت

هدى المفتى تثير الجدل باطلالتها
هدى المفتى تثير الجدل باطلالتها
هدى المفتى تثير الجدل باطلالتها

أخطاء عند تشغيل الغسالة تزيد من استهلاك الكهرباء

أخطاء عند تشغيل الغسالة تزيد من استهلاك الكهرباء
أخطاء عند تشغيل الغسالة تزيد من استهلاك الكهرباء
أخطاء عند تشغيل الغسالة تزيد من استهلاك الكهرباء

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم في الطقس الحار

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم في الطقس الحار
أطعمة تساعد على ترطيب الجسم في الطقس الحار
أطعمة تساعد على ترطيب الجسم في الطقس الحار

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكشك الصعيدي

طريقة عمل الكشك الصعيدي..
طريقة عمل الكشك الصعيدي..
طريقة عمل الكشك الصعيدي..

فيديو

الحيوانات الزلازل

تحركت بشكل غريب قبل الزلزال.. هل الحيوانات تعرف ما لا نعرفه ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ضرورة الإعمار النفسي والسلوكي لأطفال غزة

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

المزيد