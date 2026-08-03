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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ناقد موضة يعلق على إطلالة إليسا في السعودية.. ماذا قال؟

إليسا
إليسا
هاجر هانئ

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صور جديدة للفنانة اللبنانية إليسا، خلال إحيائها حفلا غنائيا في جدة بالمملكة العربية السعودية.

ظهرت إليسا في الحفل بإطلالة مميزة، حيث ارتدت جمبسوت طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم الجزء العلوي بالتصميم بالقماش الأسود اللامع بالكامل.

تعليق ناقد موضة على إطلالة إليسا في جدة

علق ناقد الموضة حكيم شاهين على إطلالة إليسا في جدة قائلا:"والله وواضح اليسا قررت تغير من ستايلها، اللوك كثير حلو مااعرف اذا هو قطعتين او قطعه وحده بس كثير شيك و مختلف و مميز".


وتابع: "التوب مع الكريستال يلي عليه شفته بفديو اللمعة على المسرح خيالية و قصة البنطلون من تحت برفكت عليها".


وأضاف: "اللوك بالمجمل انيق و تنسيقها رائع من ناحية الشعر يلي يعتبر جديد عليها و المكياج نضيف و اضافة المجوهرات على القد تماماً".

إليسا إطلالة إليسا صور إليسا

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