الكويت تدين وتستنكر بشدة مواصلة الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته واستهداف المدنيين والمنشآت الصحية بقطاع غزة

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الثلاثاء، عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ولا سيما استهداف المدنيين والمنشآت الصحية، وما أسفر عنه ذلك من سقوط ضحايا، من بينهم نساء وأطفال، في انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد الخارجية الكويتية أن استمرار هذه الانتهاكات يشكل خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويقوض جهود الدول الوسيطة والأطراف المعنية لتنفيذ مراحله اللاحقة، ويزيد من معاناة المدنيين.

وأضافت أن دولة الكويت تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته، وضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والمنشآت الطبية، وتأمين وصول المساعدات دون عوائق، وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.