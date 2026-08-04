استغاثة عاجلة لمحافظ الشرقية.. أسرتان بالنكارية تطالبان بترخيص لإعادة بناء منزليهما بعد تضررهما والمحافظة ترد

في مشهد إنساني مؤثر، وجهت احدي السيدات بقرية النكارية التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية استغاثة عاجلة الي المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية والي المهندس شعبان ابو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق.

وقالت السبدة: نحن اصحاب منازل المواطن حمادة رمضان عبدو إبراهيم، والمواطن صبحي محمد محمد علي موافي نطالب بسرعة التدخل لإنهاء إجراءات ترخيص منازلنا لإعادة بنائهما، بعد تعرضهما لأضرار، مؤكدين أن ذلك جاء عقب الهزة الأرضية التي شهدتها المحافظة صباح أمس.

وقالت السيدة التي ظهرت في احدي مقاطع الفيديو وتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إن منزلها تعرض لانهيار أجزاء منه بعد الهزة الأرضية، لتجد نفسها وأسرتها دون مأوى آمن، مطالبة بالنظر إلى ظروفها الإنسانية ومساعدتها في استخراج ترخيص لإعادة بناء المنزل حتى تتمكن من العودة إلى حياتها الطبيعية.

كما ناشد المواطن صبحي محمد محمد علي موافي المسؤولين سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بمنزله، مؤكدًا أنه تعرض لأضرار أيضًا، وأن أسرته تعيش حالة من القلق وعدم الاستقرار في انتظار إيجاد حل يسمح بإعادة البناء.

وفي ردها على الفيديو المتداول بشأن إحدى السيدات المتضررات، أوضحت الجهات المختصة بمحافظة الشرقية أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، حيث أجرت لجنة من الإدارة الهندسية معاينة للعقار، وأثبتت عدم صلاحيته، قبل أن تصدر لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قرارًا بإزالته حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وأضافت الجهات المختصة أن إصدار ترخيص لإعادة البناء غير ممكن في الوقت الحالي، لوقوع العقار داخل منطقة لم يصدر لها حتى الآن مخطط تفصيلي معتمد، وهو ما يحول دون استكمال إجراءات الترخيص لحين اعتماد المخطط وفقًا للقانون.

وتأمل الأسرتان أن يتم إيجاد حل سريع يراعي ظروفهما الإنسانية، ويسهم في تسهيل الإجراءات القانونية بما يمكنهما من إعادة بناء منزليهما والعودة إلى حياة آمنة ومستقرة.