قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجاز استثنائي.. إسماعيل أحمد يدخل موسوعة جينيس برقم غير مسبوق في كرة السلة
رئيس الوزراء: توفير السلع والمنتجات الأساسية في الأسواق بكميات وأسعار مناسبة
منسوب نهر الراين يهبط إلى أدنى مستوى منذ 150 عاما ويهدد شريان التجارة الأوروبية
مع بدء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2026.. خبير يكشف إرشادات اختيار الرغبات
طلبوا فدية 5 ملايين.. قرار عاجل ضد المتهمين بخطف رئيس قناة الفتح الإسلامية
الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل.. ماذا تغير؟
بمده محددة.. "الإسكان الاجتماعي" يستعد لطرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار
الأهلي يحسم الجدل حول موقف النادي من مقاطعة كأس مصر والسوبر المصري
حماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون مقام قبر يوسف في نابلس| فيديو
15 ألف وحدة سكنية.. مناطق شقق الإيجار المطروحة من صندوق الإسكان الاجتماعي
توجيهات رئاسية بتأمين السلع الغذائية.. ونواب: تعكس حرص الدولة على حماية المواطنين وتعزيز الأمن الغذائي
شقق الإيجار التمليكي 2026.. الشروط وخطوات التقديم وقيمة الإيجار الشهري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

استغاثة عاجلة لمحافظ الشرقية.. أسرتان بالنكارية تطالبان بترخيص لإعادة بناء منزليهما بعد تضررهما والمحافظة ترد

السيدة المتضررة
السيدة المتضررة
محمد الطحاوي

في مشهد إنساني مؤثر، وجهت احدي السيدات بقرية النكارية التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية استغاثة عاجلة الي المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية والي المهندس شعبان ابو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق.

وقالت السبدة: نحن اصحاب منازل المواطن حمادة رمضان عبدو إبراهيم، والمواطن صبحي محمد محمد علي موافي نطالب بسرعة التدخل لإنهاء إجراءات ترخيص منازلنا لإعادة بنائهما، بعد تعرضهما لأضرار، مؤكدين أن ذلك جاء عقب الهزة الأرضية التي شهدتها المحافظة صباح أمس.

وقالت السيدة التي ظهرت في احدي مقاطع الفيديو وتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إن منزلها تعرض لانهيار أجزاء منه بعد الهزة الأرضية، لتجد نفسها وأسرتها دون مأوى آمن، مطالبة بالنظر إلى ظروفها الإنسانية ومساعدتها في استخراج ترخيص لإعادة بناء المنزل حتى تتمكن من العودة إلى حياتها الطبيعية.

كما ناشد المواطن صبحي محمد محمد علي موافي المسؤولين سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بمنزله، مؤكدًا أنه تعرض لأضرار أيضًا، وأن أسرته تعيش حالة من القلق وعدم الاستقرار في انتظار إيجاد حل يسمح بإعادة البناء.

وفي ردها على الفيديو المتداول بشأن إحدى السيدات المتضررات، أوضحت الجهات المختصة بمحافظة الشرقية أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، حيث أجرت لجنة من الإدارة الهندسية معاينة للعقار، وأثبتت عدم صلاحيته، قبل أن تصدر لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قرارًا بإزالته حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وأضافت الجهات المختصة أن إصدار ترخيص لإعادة البناء غير ممكن في الوقت الحالي، لوقوع العقار داخل منطقة لم يصدر لها حتى الآن مخطط تفصيلي معتمد، وهو ما يحول دون استكمال إجراءات الترخيص لحين اعتماد المخطط وفقًا للقانون.

وتأمل الأسرتان أن يتم إيجاد حل سريع يراعي ظروفهما الإنسانية، ويسهم في تسهيل الإجراءات القانونية بما يمكنهما من إعادة بناء منزليهما والعودة إلى حياة آمنة ومستقرة.

الزقازيق بمحافظة الشرقية لمركز الزقازيق مركز ومدينة الزقازيق إجراءات ترخيص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

حقيقة زلزال 4 و5 أغسطس.. رئيس البحوث الفلكية يرد على الشائعات

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 4-8-2026

محمد صلاح

شرط جديد من محمد صلاح قبل حسم انتقاله إلى طرابزون سبور

طفل البلكونة

أنقذوه في اللحظات الأخيرة .. مشهد مرعب يوثق لحظات زحف طفل علي سور بلكونة بالإسكندرية

منتخب المغرب أمام نظيره السنغالي

التاريخ يعيد نفسه في الرباط.. ركلتا جزاء ضائعتان للمغرب أمام السنغال

اكاديمية الشرطة

بكالوريوس طب وصيدلة .. التخصصات المطلوبة فى كلية الشرطة 2026

عداد الكهرباء

من 3 لأكثر من 400 جنيه.. 6 أسباب لخصم رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

الجزيري

رسالة وداع مؤثرة من سيف الدين الجزيري لجماهير الزمالك: أغادر وقلبي مليء بالذكريات

ترشيحاتنا

وحدات سكنية

تبدأ من 75 مترا .. مساحات شقق الإيجار الجديدة وأماكنها

جانب من الجولة

وزير التخطيط ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروع إنشاء المدرسة المصرية اليابانية بدمنهور

النفط الكويتي ينخفض بمقدار 12.04 دولار ليبلغ 73.24 دولار للبرميل

النفط الكويتي ينخفض بمقدار 12.04 دولار ليبلغ 73.24 دولار للبرميل

بالصور

بالمايوه.. زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها في أحدث ظهور

بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت
بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت
بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت

تشييع رفات 112 شهيدًا انتُشلت جثامينهم في غزة..ًصور

تشييع رفات 112 شهيدًا انتُشلت جثامينهم خلال الأيام الأخيرة
تشييع رفات 112 شهيدًا انتُشلت جثامينهم خلال الأيام الأخيرة
تشييع رفات 112 شهيدًا انتُشلت جثامينهم خلال الأيام الأخيرة

طريقة عمل سلطة الذرة المكسيكية.. وصفة شهية بطعم المطاعم في 15 دقيقة

طريقة عمل سلطة الذرة المكسيكية
طريقة عمل سلطة الذرة المكسيكية
طريقة عمل سلطة الذرة المكسيكية

هيفاء وهبى تخطف الأنظار بإطلالات جريئة | شاهد

هيفاء وهبى تثير الجدل بإطلالات جريئة|شاهد
هيفاء وهبى تثير الجدل بإطلالات جريئة|شاهد
هيفاء وهبى تثير الجدل بإطلالات جريئة|شاهد

فيديو

الحيوانات الزلازل

تحركت بشكل غريب قبل الزلزال.. هل الحيوانات تعرف ما لا نعرفه ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ضرورة الإعمار النفسي والسلوكي لأطفال غزة

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

المزيد