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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جهاز شئون البيئة بالشرقية يفحص عوادم 353 سيارة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البيئية

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن جودة الهواء تمثل أحد أهم محاور العمل البيئي في مصر، لما لها من تأثير مباشر على صحة الإنسان والبيئة، وانعكاسها على الأداء الاقتصادي، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بوضع الأطر التشريعية والآليات التنفيذية اللازمة لخفض انبعاثات الملوثات بهدف تحقيق بيئة مستدامة وحياة صحية آمنة.

ومن جانبه، أوضحت المهندسة وفاء عبد الشافى رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أن فريق عمل الفرع الإقليمي قام بتنفيذ (٦) حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بنطاق مركز ومدينة الزقازيق، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية والإدارة العامة للمرور بالشرقية خلال شهر يوليو، للتأكد من مدى توافقها مع الحدود المسموح بها في قانون البيئة المصري، لفحص (٣٥٣) سيارة.

وأشار إلي أنه تم فحص (٩١) سيارة تعمل بالبنزين، و(٢٦٢) سيارة تعمل بالسولار، للتأكد من مطابقتها لقياسات الانبعاثات طبقاً للاشتراطات المسموح بها في قانون البيئة.

وأسفرت أعمال الحملة عن ضبط (٢٣) سيارة تعمل بالسولار والبنزين مخالفة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم تحرير محاضر بيئية لأصحابها، وقام (٢٠) مالكاً للسيارات بإجراء مصالحات على المخالفات المحررة ضدهم.

هذا ويؤكد محافظ الشرقية استمرار تنفيذ الحملات البيئية المفاجئة على مختلف الطرق والميادين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من التزام أصحاب السيارات بالقوانين والاشتراطات البيئية للحفاظ على بيئة نظيفة والصحة العامة للمواطنين.

الشرقية محافظ الشرقية جودة الهواء صحة الإنسان والبيئة

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