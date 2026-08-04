محافظ الوادي الجديد تتفقد سير العمل بـ"المخزن المتحفي" بالخارجة

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، المخزن المتحفي بمدينة الخارجة، وذلك في إطار جهود المحافظة للحفاظ على التراث الأثري وتعزيز البنية التحتية للقطاع السياحي والثقافي، يرافقها محمد كجك نائب المحافظ، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، ومحمد إبراهيم مدير عام الآثار بالمحافظة.

واطلعت المحافظ على منظومة العمل داخل المخزن المخصص لأعمال تخزين القطع الأثرية خلال مراحل الترميم، والذي يعد أحدث المخازن المتحفية على مستوى الجمهورية ويضم 8 قاعات تخزين وترميم مجهزة بأحدث نظم المراقبة والتحكم و الحماية المدنية المتخصصة لحفظ وسلامة وتأمين القطع الأثرية،

وأوضحت المحافظ أنه تم الانتهاء من تخزين القطع الأثرية الخاصة بمقبرة دوش الأثرية، موجهةً بدعم قطاع الآثار بالسيارات اللازمة خلال مراحل النقل والتخزين، والتنسيق لإدراج التراث الاثري ضمن مقتنيات متحف التراث الرقمي المقترح تنفيذه بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي؛ لتوثيق وحفظ التراث المادي واللامادي للمحافظة، بما يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية الجديدة للمحافظة وربطها بمسارات التنمية السياحية المستدامة كوجهة واعدة للسياحة الثقافية والبيئية.