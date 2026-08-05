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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير العمل: تخصيص نسبة من منح معهد الساليزيان الإيطالي المجانية لأبناء مطروح

تسليم عقود عمل لذوي همم من أبناء محافظة مطروح
تسليم عقود عمل لذوي همم من أبناء محافظة مطروح

في ثاني فعاليات زيارته لمحافظة مطروح، شهد وزير العمل حسن رداد، واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، فعالية بديوان عام المحافظة، جرى خلالها تسليم عقود عمل لعدد من ذوي الهمم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، ودمجهم في سوق العمل، وتوفير فرص عمل لائقة لهم، باعتبارهم شركاء أساسيين في مسيرة التنمية.

حضر اللقاء الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، والعمدة موسى اسبيتة الصنقرى رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح..ومصطفى جابر مدير مديرية العمل.

وأكد وزير العمل، خلال كلمته، أن محافظة مطروح تمثل بوابة مصر الغربية وركيزة مهمة من ركائز الأمن القومي، وتشهد طفرة تنموية غير مسبوقة بفضل المشروعات القومية والاستثمارية التي تنفذها الدولة، بما يجعلها من المحافظات الواعدة في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، مشيدًا بالتعاون الوثيق بين وزارة العمل والمحافظة في تنفيذ برامج التشغيل والتدريب المهني.

وأوضح الوزير أن الزيارة تأتي في إطار جولات ميدانية لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية على أرض الواقع، مؤكدًا أن الوزارة تواصل تطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل داخل مصر وخارجها، والتوسع في توفير فرص التشغيل، ودعم ذوي الهمم، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتوافق مع قانون العمل الجديد ويعزز مناخ الاستثمار، مشددًا على أن العامل المصري هو الثروة الحقيقية للوطن، وأن الاستثمار في الإنسان هو الطريق لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد وزير العمل حسن رداد أن محافظة مطروح تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية والتنموية، وهو ما يفرض ضرورة إعداد كوادر فنية مدربة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، مشددًا على أن الوزارة ستكثف تعاونها مع المحافظة خلال المرحلة المقبلة للتوسع في برامج التدريب المهني، سواء من خلال الوحدة المتنقلة التي ستصل إلى مختلف القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، أو من خلال مركز التدريب المهني الثابت، عبر تنفيذ دورات تدريبية متنوعة تتوافق مع احتياجات المشروعات والاستثمارات القائمة.

وأضاف الوزير أنه اتفق مع اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، على تخصيص نسب لأبناء المحافظة للاستفادة من المنح التدريبية المجانية التي يقدمها معهد الساليزيان الإيطالي بالإسكندرية، بما يسهم في تأهيل الشباب وفقًا للمعايير الدولية، وإعدادهم لسوق العمل داخل مصر وخارجها، مشيرًا إلى أن برنامج "مهني 2030" سيكون لمحافظة مطروح نصيب كبير من برامجه ومبادراته خلال الفترة المقبلة

وأشار وزير العمل إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، والتي تضمنت رفع قيمة المنحة الدورية من 500 جنيه إلى 1500 جنيه، وزيادة قيمة إعانة الوفاة من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، مؤكدًا أن ذلك يتطلب تكثيف جهود حصر وتسجيل المزيد من العمالة غير المنتظمة بالمحافظة وإدراجها في قاعدة بيانات الوزارة، حتى تتمكن من الاستفادة من مختلف أوجه الرعاية والحماية والمزايا التي تقدمها الدولة لهذه الفئة.

ومن جانبه، رحب اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، بوزير العمل والوفد المرافق له، مؤكدًا أن الزيارة تعكس اهتمام الدولة بالمحافظات الحدودية، وتدعم جهود المحافظة في مجالات التشغيل والتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، مشيدًا بالتعاون المستمر مع وزارة العمل في تنفيذ المبادرات والبرامج التي تستهدف توفير فرص عمل لائقة، وتنمية مهارات الشباب، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، بما يواكب حجم المشروعات التنموية والاستثمارية التي تشهدها المحافظة.

وأشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، وتأهيل الكوادر البشرية، وربط التدريب باحتياجات سوق العمل، خاصة مع المشروعات القومية والتنموية الكبري التى تشهدها مطروح وتحتاج إلى عشرات الآلاف من السواعد والايدى العاملة ، ودعم التشغيل بالقطاع الخاص، وتمكين الشباب والمرأة وذوي الهمم من الحصول على فرص عمل لائقة ومستدامة...وأكد محافظ مطروح استمرار التعاون والتنسيق الكامل مع وزارة العمل، لتعظيم الاستفادة من إمكانات المحافظة، وتوفير المزيد من فرص التدريب والتشغيل لأبناء مطروح، بما يدعم المشروعات التنموية الجارية ويحقق أهداف رؤية الدولة في التنمية المستدامة، معربًا عن تقديره لاهتمام وزير العمل بالمحافظة، ومتمنيًا أن تسفر الزيارة عن مزيد من المبادرات التي تعود بالنفع على أبناء مطروح.

وزير العمل ذوي الهمم محافظة مطروح معهد الساليزيان

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