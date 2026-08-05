لا يمكن تعميم الحكم عليهم.. استشاري صحة نفسية تكشف موقف ذوي الهمم من الزواج

أكدت الدكتورة دينا مصطفى عبدالله، استشاري الصحة النفسية والتربية الخاصة، أن مسألة زواج الأشخاص من ذوي الهمم لا يمكن الحكم عليها بصورة عامة، موضحة أن القرار يرتبط بقدرات كل شخص وحالته النفسية والعقلية ومدى قدرته على تحمل مسؤوليات الزواج وتكوين الأسرة.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامية سارة مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن هناك مجموعة من المعايير التي يمكن من خلالها تحديد مدى قدرة الشاب أو الفتاة على الزواج، موضحة: «فيه معايير هي اللي بتحددلي هل الشاب ده أو الشابة دي تصلح للزواج ولا لأ».

وأضافت أن تقييم الحالة يجب أن يستند إلى تشخيص نفسي وطبي، للتأكد من قدرة الشخص على اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية ومعرفة حقوقه وواجباته، فضلًا عن قدرته على التفكير في مستقبله ومستقبل أبنائه.

وأوضحت أن التقييم يمكن أن يتضمن قياس معدل الذكاء والقدرات الفكرية والذهنية للشخص، لمعرفة مدى قدرته على تحمل متطلبات الحياة الزوجية واتخاذ القرارات المرتبطة بها.

وشددت على ضرورة عدم النظر إلى الإعاقة باعتبارها حالة واحدة، مؤكدة أن هناك اختلافًا كبيرًا بين الإعاقات الحركية والسمعية والبصرية والذهنية، وأن بعض الأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة يستطيعون ممارسة حياتهم بصورة طبيعية والاندماج في المجتمع.

وتابعت: «ماينفعش أعمم نوع الإعاقة»، مشيرة إلى أن بعض الحالات التي لديها صعوبات نمائية يمكنها، مع الدعم والإرشاد والمتابعة من الأسرة والمتخصصين، أن تعيش حياة مستقرة، بينما قد تكون هناك حالات أخرى لا يكون الزواج مناسبًا لها وفقًا لقدراتها وظروفها.