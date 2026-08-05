رام تودع أشهر محرك هيمي V8 هجين للأبد

أعلنت شركة "رام" التابعة لمجموعة ستيلانتيس عن إلغاء نظام الهجين المساعد "eTorque" المعتمد على جهد 48 فولت في محركها الشهير "Hemi V8" سعة 5.7 لتر، وذلك بدءًا من موديلات عام 2027.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لرغبات العملاء والمشترين الفعليين المتطلعين للعودة إلى المحركات التقليدية الميكانيكية ذات التنفس الطبيعي دون تعقيدات كهربائية إضافية أو تقنيات التوقف والبدء التلقائي.

تفاصيل التخلي عن المنظومة الهجينة والقطع الملغاة

سيبدأ التطبيق التدريجي للقرار مع بداية إنتاج موديلات عام 2027؛ حيث أوضحت الشركة أنها ستتخلى كليًا عن المولد الكهربائي الموصول بسير المحرك، وحزمة البطاريات بجهد 48 فولت، إضافة إلى إلغاء خاصية إيقاف وتشغيل المحرك تلقائيًا عند التوقف الميداني.

وستسهم هذه التغييرات في تخفيض تكاليف التصنيع وتقليل العيوب والأعطال المرتبطة بالأنظمة الكهربائية المعقدة، مع الحفاظ على الأداء التقليدي لشاحنات رام 1500.

الاحتفاظ بالقوة الأساسية وتقنية إيقاف الأسطوانات

على الرغم من التخلي عن الشاحن الكهربائي الهجين، يحافظ محرك "Hemi V8" سعة 5.7 لتر على أرقام أدائه المعهودة؛ إذ ينتج قوة 395 حصانًا وعزم دوران يبلغ 556 نيوتن/متر.

كما ستستمر الشركة في تزويد المحرك بنظام إيقاف الأسطوانات المتغير (MDS) الذي يعمل على تعطيل 4 أسطوانات أثناء القيادة على السرعات الثابتة والأحمال الخفيفة لتقليل استهلاك الوقود.

وتضمن هذه الخطة بقاء المحرك يعمل بشكل متواصل أثناء التوقف مؤقتًا دون انطفاء، وهو ما يعيد للشاحنة طابعها الميكانيكي الكلاسيكي.

خيارات المحركات ومراحل التحول في المصانع

سيجري تنفيذ عملية الانتقال في مصنع "ستيرلينغ هايتس" للتجميع بولاية ميشيجان الأمريكية؛ حيث ستشهد الدفعات الأولى من موديلات عام 2027 إنتاج النسختين الهجينة والتقليدية جنبًا إلى جنب قبل التحول الكامل نحو المحرك التقليدي.

وتتزامن هذه الخطوة مع تقديم طراز "Rumble Bee 2027" الذي أطلِق محرك V8 فيه بدون تقنيات كهربائية، ليتسق هذا التوجه مع تنوع خيارات المحركات المتاحة لعام 2027، بدءًا من محرك Pentastar V6 سعة 3.6 لتر إلى محركات Hurricane السداسية المزودة بشاحن توربيني مزدوج.