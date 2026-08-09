سوريا.. حفل زفاف يتحول لمعركة بالأسلحة الرشاشة والقنابل

أعلن الأمن الداخلي السوري في محافظة حمص إلقاء القبض على 20 شخصا على خلفية الاشتباكات التي شهدها حي البياضة.

وكان حفل زفاف في حي البياضة بمدينة حمص تحول إلى اشتباك مسلح بين أفراد من عائلتين، بعد اندلاع مواجهات استخدمت خلالها أسلحة رشاشة وقنابل.

وأسفرت الاشتباكات، وفق حصيلة أولية نقلتها مصادر محلية، عن مقتل 2 شخص وإصابة أكثر من 17 آخرين، بينهم نساء.

وعلى الفور عززت قوى الأمن الداخلي انتشارها في حي البياض، حيث تمكنت من السيطرة على الوضع وفرض الهدوء، بالتزامن مع إلقاء القبض على عدد من المتورطين.

وتواصل قوى الأمن الداخلي ملاحقة بقية المتورطين تمهيداً لإلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء المختص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.