قبل وصولها للمستهلك.. تحرك جديد من «الزراعة» لضمان أمان المنتجات الزراعية

استقبلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية، وفدًا دوليًا رفيع المستوى، ضم ممثلين عن منظمة CABI، ودائرة الخدمات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة الأمريكية (USDA FAS)، ومؤسسة AgAligned Global، لبحث سبل تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجال تنظيم وإدارة المبيدات.

ويأتي اللقاء تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز سلامة الغذاء ودعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، ومواكبة أحدث المعايير الدولية المنظمة لاستخدام وتداول المبيدات.

وأكدت الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن اللقاء تناول سبل التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجالات تنظيم وإدارة المبيدات، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات (MRLs)، ومتابعة أحدث المعايير الدولية وتأثيرها المباشر على التجارة الزراعية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات سلامة الغذاء.

وأوضحت رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية أن اللقاء تطرق كذلك إلى منظومة وإجراءات تقييم وتسجيل المبيدات في مصر، مع التركيز على الإطار التنظيمي لتسجيل المبيدات الحيوية، بما يتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال.

وأكدت أبو يوسف التزام اللجنة بمواكبة أحدث المستجدات والمعايير الدولية، بما يضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للمبيدات، والارتقاء بجودة المنتجات الزراعية المصرية، وتعزيز قدرتها التنافسية وفتح أسواق عالمية جديدة أمامها.

تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية

واتفق الجانبان على أهمية مواصلة وتعزيز التعاون العلمي، وتبادل المعلومات والخبرات، إلى جانب تطوير برامج تدريبية مشتركة، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة الرقابة وتنظيم وإدارة المبيدات، ودعم جهود الدولة في الحفاظ على سلامة الغذاء وتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية.