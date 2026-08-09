عضو زراعة النواب: تطوير القطاع والتوسع في المساحات يدعمان نمو الصادرات المصرية

أشاد النائب ياسر عرفة، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بتجاوز الصادرات الزراعية المصرية حاجز 6.2 مليون طن، مؤكدا أن هذا النمو يعكس التطور الذي يشهده القطاع وقدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأوضح عرفة في تصريحات خاصة أن التوسع الأفقي وزيادة المساحات الزراعية، إلى جانب تحسين جودة المحاصيل وتعزيز تنافسية الأسعار، تمثل عوامل رئيسية لدعم زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.

مواصلة تطوير منظومة الإنتاج

وأشار النائب ياسر عرفة إلى أهمية مواصلة تطوير منظومة الإنتاج بما يرفع قدرة المنتج المصري على المنافسة خارجيًا.

وتوقع عضو لجنة الزراعة أن تشهد الصادرات الزراعية نموًا أكبر بنهاية العام، مؤكدًا أن المؤشرات الحالية تعكس وجود فرص قوية لمواصلة التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة العائد من القطاع الزراعي.