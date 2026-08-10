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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس تضمن حقوق المواطنين بالمشروعات العقارية وتحمي حقهم بالشواطئ

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه اليوم بمدينة العلمين الجديدة، بشأن تشكيل لجان لمتابعة المشروعات العقارية والتأكد من التزام الشركات بتسليم الوحدات في المواعيد المحددة، واحترام التعاقدات المبرمة مع المواطنين، واستكمال البنية الأساسية للمشروعات، مع محاسبة المخالفين.

توجيهات الرئيس السيسي

وأكد حافظ أن هذا التوجيه يمثل رسالة واضحة بأن التعاقد مع المواطن ليس مجرد ورقة، وإنما التزام قانوني يجب احترامه، مشيرًا إلى أن المواطن الذي يدفع مدخراته في وحدة سكنية من حقه أن يحصل عليها في الموعد المتفق عليه، وبالمواصفات والخدمات التي تم التعاقد عليها، دون تأخير أو إخلال بحقوقه.

وأضاف أن المتابعة الميدانية للمشروعات العقارية على مستوى الجمهورية ستسهم في ضبط السوق، وتعزيز الثقة بين المواطنين والمطورين العقاريين، كما ستدعم الشركات الجادة وتحمي القطاع من الممارسات التي تضر بسمعته وتؤثر على ثقة المواطنين والمستثمرين.

التنمية السياحية والاستثمار العقاري

وفيما يتعلق بتوجيهات الرئيس بشأن الشواطئ، أكد النائب أحمد حافظ أن التأكيد على حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفقًا للقوانين والضوابط، والتشديد على عدم إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ دون موافقات الجهات المختصة، يعكس حرص الدولة على حماية حق المواطنين في الانتفاع بالشواطئ المصرية، مع احترام القواعد المنظمة لاستغلال الأراضي السياحية.

وأشار إلى أن التنمية السياحية والاستثمار العقاري لا يتعارضان مع حق المواطن، بل إن الاستثمار الحقيقي هو الذي يتم في إطار القانون ويحافظ على الموارد العامة ويحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية حقوق المجتمع.

واختتم حافظ بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس في الملفين تعكس توجهًا واضحًا نحو فرض الانضباط في الأسواق، وحماية حقوق المواطنين، وعدم السماح بأي تجاوزات على حساب المواطن، مع دعم الاستثمار الجاد والملتزم بالقانون.

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