بحضور البابا تواضروس.. تكريم طلاب الإعدادية بالمدرسة المرقسية بالإسكندرية

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بالمسرح الملحق بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، احتفالية تخريج طلاب الشهادة الإعدادية المدرسة المرقسية بالإسكندرية، بحضور اصحاب النيافة الانبا رافائيل الاسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة ونائب رئيس مجلس إدارة الامانة العامة للمدارس القبطية، والأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، ومجلس إدارة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور الطلاب.

تضمنت الاحتفالية مجموعة من الفقرات المسرحية والأناشيد الوطنية وبعض العروض، من طلاب وكورال المدرسة وعدد من المقاطع المصورة حوت خبرات الطلاب عن فترة الدراسة ومدى انتمائهم وتعلقهم بها وأيضًا مجموعة من الكلمات ومنها كلمة لمجدي فُل مدير المدرسة والأمين العام للمدارس القبطية، الذي شدد على أهمية زرع ثقافة الجودة في وعي الطلاب وكل العاملين بالمدرسة.

بينما تحدث القمص أبرآم إميل مثمنًا دور قداسة البابا الواضح في تطوير التعليم ومعايير فريق العمل بالمدرسة وأحلام إدارة المدرسة في المرحلة المقبلة.

واختتمت الاحتفالية بكلمة قداسة البابا الذي قدم الشكر للحضور ولأولياء الأمور وإدارة المدرسة مشيدًا بالفقرات التي قدمت وأوضح قداسته أن المدرسة هي "عائلتي الكبيرة ووطني الصغير" وثمّن قداسته اهمية الوقت للإنسان حيث انه لا يمكن تعويضه، ولخص أهمية الوقت من خلال كلمة "Time"

T = Today

I = Investment

M = Mission

E = Endless Effort

وكرّم بعدها قداسة البابا خريجي الإعدادية من المدرسة دفعة ٢٠٢٦.