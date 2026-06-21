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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النائب حلمي جاويش: التأمين الصحي الشامل استثمار في بناء الإنسان

التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل
ماجدة بدوى

أكد المهندس حلمي جاويش، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل أحد أهم مشروعات الدولة المصرية لبناء الإنسان وتحقيق العدالة الصحية، مشددًا على أهمية تكاتف جميع مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية في نشر الوعي بالمنظومة وتعريف المواطنين بمزاياها وآليات الاستفادة منها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري التوعوي الأول حول تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، الذي نظمه حزب حماة الوطن بمركز شباب البيهو بمركز سمالوط، بحضور اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والحزبية.

وقال جاويش إن الحزب يضع الملف الصحي على رأس أولوياته باعتباره أحد الملفات المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا أن المؤتمر يأتي في إطار الدور المجتمعي للحزب لدعم جهود الدولة في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل ونشر ثقافة الاستفادة منها بين المواطنين.

التأمين الصحي الشامل استثمار في بناء الإنسان

وكشف عضو مجلس الشيوخ عن نجاح الجهود الميدانية والمساعي التي قادها بالتنسيق مع حزب حماة الوطن في الحصول على موافقة رسمية لتغيير موقع المركز الطبي الكبير المزمع إنشاؤه بقرية البيطاش، بعد أن تبين أن الموقع السابق يواجه تحديات جغرافية وصعوبات في الوصول إليه من جانب المواطنين.

وأوضح أن الدراسة الميدانية التي أجريت بالتنسيق مع الجهات المعنية انتهت إلى ضرورة نقل المشروع إلى موقع أكثر ملاءمة لخدمة الأهالي، وهو ما أسفر عن الموافقة على إقامة المركز الطبي بقرية البيهو، الذي يتمتع بموقع استراتيجي يربط بين محاور القرية المختلفة، ويتيح سهولة الحركة والوصول للمرضى والمترددين على المركز، فضلًا عن ملاءمته لحجم الخدمات الطبية المستهدفة.

وأكد جاويش أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب الأهالي وحرصًا على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشروع، بما يضمن وصول الخدمة الصحية إلى أكبر عدد من المواطنين دون معوقات.

وعلى هامش المؤتمر، أعلن جاويش الانتهاء الكامل من أعمال التشطيبات الخاصة بأحد أكبر المساجد بالمنطقة، مشيرًا إلى أنه تسلم المسجد رسميًا من الشركة المنفذة بعد الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية والتشطيبات، ولم يتبق سوى فرش أرضية المسجد تمهيدًا لافتتاحه.

وأضاف أن افتتاح المسجد بات وشيكًا، ومن المتوقع أن يتم خلال شهر على أقصى تقدير، فور الانتهاء من إجراءات التنسيق مع الجهات المعنية بشأن موعد الافتتاح الرسمي، مؤكدًا أن المشروع يمثل إضافة مهمة لأهالي المنطقة ويعكس استمرار جهود العمل الخدمي والتنمية المجتمعية.

وشهد المؤتمر حضور اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، الذي أكد أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعد من أكبر المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة لتطوير القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن محافظة المنيا تستعد لتطبيق المنظومة ضمن محافظات المرحلة الثانية بما يخدم نحو 7 ملايين مواطن.

كما حضر الفعاليات النائب علاء مكادي الأمين العام لحزب حماة الوطن بالمنيا، والدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة، والنائبان نادي عبد الرسول وهواري أبو طهير عضوا مجلس النواب، والنائب أحمد فاروق الجهمي عضو مجلس الشيوخ، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية وممثلي القطاع الصحي، وسط مشاركة جماهيرية واسعة من أبناء المحافظة.

حلمي جاويش مجلس الشيوخ المهندس حلمي جاويش الدولة المصرية

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